Ultime Notizie Roma del 15-12-2021 ore 20:10

romadailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione e buona sera dalla redazione di emergenza colori dell’arrivo dell’inverno della diffusione della variante omicron ci impongono la massima attenzione nella gestione della pandemia Premier Mario Draghi intervenendo oggi in aula alla camera in vista del consiglio Ue al via Da domani sono in aumento in tutta Europa ha aggiunto il Presidente del Consiglio nell’ultima settimana all’interno dell’Unione Europea ci sono registra media 57 casi al giorno ogni 100.000 abitanti in Italia l’incidenza è più basso a quasi la metà ma è comunque in crescita per contrastarli covid dobbiamo essere prudenti ma ci avviciniamo al Natale più preparati e più si ha sottolineato ancora a draghi all’indomani della proroga dello stato di emergenza fino al 31 marzo 2022 mi preme la poi lanciato un nuovo appello agli italiani vaccinatevi è completato il ciclo con la dose per essere più protetti durante queste feste sciopero generale domani il promossa dai sindacati CGIL UIL la manifestazione Nazionale dal titolo insieme per la giustizia promossa dalle due sigle sindacali è stato per protestare contro la legge di bilancio voluta dal governo draghi spaccatura con la CISL che non ha aderito mamma mi metterà a sabato dalla questione aliquote IRPEF alle pensioni dal precariato alle delocalizzazioni CGIL Torino nella nota diffusa che scenderanno in piazza per chiedere di cambiare una legge di bilancio che presenta numerosi aspetti inaccettabili diverte le città italiane coinvolte oltre a Roma ci sono Milano Bari Cagliari Palermo città dove c’erano migliaia di lavoratori anche dalle periferie non scenderanno in piazza a scuola è finita ma di incrociare le braccia Ci saranno anche i dipendenti della filt-cgil uiltrasporti del gruppo FS italiane con attenzione e della la mezzanotte alle 21 Domani poi ci darà il via ad una nuova stagione di proteste per i Riders da Just Eat a De libero.edu generale per tutti ciclofattorini da mesi in attesa di norme certe su la categoria esploso anche grazie alla pandemia l’economia nel mese di novembre 2021 si stima che l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività al lordo dei tabacchi registro un aumento dello 0,7% su base mensile del 3,7 ruba la stima preliminare era più 3,8% rileva l’Istat l’ulteriore accelerazione su base tendenziale dell’inflazione e con una volta dovuta in larga parte i prezzi dei beni energetici a Celle non rispetto a ottobre ma in misura minore anche i prezzi dei beni alimentari quelli dei servizi relativi ai trasporti mentre i prezzi dei beni durevoli rallentano e chiusura d’allerta per temperature rigide in arrivo in Italia una parte ondata di gelo proveniente dalla Russia l’alta pressione delle Azzorre questore si sta sempre più espandendo sul nostro paese nei prossimi giorni Provera improvvisi movimenti di aria calda la porta e venti freddi dalla Russia il vero scossone meteorologica libera il fine settimana da sabato pomeriggio diventi russi faranno Capolino diventando piano piano più freddi nuvole e piogge al sud diventi fanno calare le temperature e i fiocchi di neve in bianco erano le colline in Basilicata in provincia di Cosenza poi 21 e 23 dicembre la colonnina di mercurio scenderà di 10 gradi al nord le temperature la mattina saranno sotto lo zero per giocare durante il giorno meno 8 un freddo gelido che durerà almeno fino a Capo è tutto grazie per averci seguito le news e tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa