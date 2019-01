Ultime Notizie Roma del 16-01-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio il Parlamento britannico boccia l’accordo della mail per la brexit la premier non vuole dimettersi oggi il voto sulla mozione di sfiducia presentata dai laburisti i mercati scommettono sul rinvio dell’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea con la Sterlina in recupero e intanto arriva il Mea Culpa sulla Grecia da parte di junker che parla di austerità avventata è poca solidarietà è stato rintracciato nella notte a Sara Marta in provincia di Varese il 30 in egiziano lanciato si dal portellone posteriore dell’aereo che da Malpensa doveva portarlo a Dakar perché destinatario di un provvedimento di respingimento non è ferito nelle prossime ore verrà allontanato dall’Italia fa sapere il Viminale Scalo in tilt e ieri sera a causa della chiusura precauzionale delle piste con te oggi in visita in chat ieri primo giorno in carcere Oristano per Battisti agli agenti affatto stanco e spaesato avrebbe chiesto in quale parte del mondo si trovassesostenendo di essere malato è cambiato Salvini ribadisce la volontà di far rientrare anche gli altri terroristi latitanti sulle richieste di estradizione staremo convincenti oggi il vicepremier sarà a Cagliari per la riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza Si è sbloccata la vicenda dei tre Carabinieri rifugiatisi ieri nella sede dell’ONU a Gaza secondi media palestinesi e israeliani a Massa tolto l’assedio dopo aver accertato la loro identità di italiano Viviani come sospettato in precedenza oggi con la riapertura del valico di erez i carabinieri dovrebbero poter far ritorno a Gerusalemme per far fronte ai costi della popolazione ulteriori riforme potrebbero essere necessari in Italia lo dice il Fondo Monetario Internazionale riguardo alle pensioni Domani arriva in consiglio dei ministri il decreto nessun reddito di cittadinanza e quota 100 a febbraio approderà in aula al Senato il viale per il taglio dei parlamentari pub per l’analisi costi-benefici servivano più tempo e risorse secondo i tecnici lo sport stasera allo stadio King Abdullah di Jeddah si gioca la finale della Supercoppa italiana tra Juventus e Milan Chiellinisulla scelta di disputare la partita in Arabia Saudita è un passo avanti non un problema non saremo Certamente noi a cambiare il mondo ma iniziative come queste possono essere un nuovo inizio È tutto Buon proseguimento di ascolto più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa