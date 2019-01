Ultime Notizie Roma del 16-01-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio la brexit ha subito una pesante Passo del resto la camera dei comuni di Londra bocciato in modo netto la ratifica sull’accordo di addio l’Unione Europea raggiunta da Teresa Maicon Bruxelles e lo scorso novembre e la premi attori che non si è dimessa ora rischia questa sera dovrà puntare una mozione di sfiducia al suo governo presentato da laburisti per l’uscita britannica dall’Unione Europea quindi si aprono molti scenari possibili è molto diversi voltiamo pagina Mi si è bloccato nella notte la vicenda T3 Carabinieri rifugiati Sì ieri nella sede dell’ONU a Gaza secondi media palestinesi israeliani ammazza tolto l’assedio dopo aver accettato la loro identità di italiani non di tre piani come sospettato in precedenza ieri con la riapertura del valico di erez i Carabinieri sono potuti rientrare a Gerusalemme che abbiamo ancora argomento sono almeno sette le permorte 31 quelle rimaste ferite non attentato terroristico a Nairobi in Kenya arriva indicato dagli estremisti sto male di al-shabaab è verificato se mi presti di un hotel nella salto secondo la ricostruzione della polizia keniota entrato in azione kamikaze che ha aperto la strada alla questo del commando armato che ha fatto uso anche di granate un sospettato è stato arrestato secondo quanto riporta il sito keniota Daily Nation il Ministro dell’Interno del Kenya Alfredo matti anni ha reso noto che ora la situazione sotto controllo in tutti gli edifici presi d’assalto dai fioristi nell’aria dell’hotel di Nairobi sono in sicurezza poco dopo le parole del ministro si sono per audi.it degli spari il ministro non ha fornito numeri sulle vittime di 5 morte è riferito un fotografo dell’agenzia France Press mentre i soccorritori hanno detto che due feriti sono deceduti all’arrivo in ospedale l’unità di crisi della Farnesina è l’ambasciata d’Italia a Nairobi Stanno verificando l’eventuale presenza di connazionali sul posto cronaca è stato rintracciato nella notte l’egiziano di 30 anni fuggito della Sera di ieri dall’ Aeroporto di Malpensa mentre stava per essere imbarcato per Sriportato al suo paese di origine L’uomo però è scappato creando non pochi disagi alla viabilità aerea era stato respinto perché aveva deciso di gettare i suoi documenti rendendosi non identificati possiamo ancora pagina Ivan reitman lascia il figlio destino dei Ghostbusters il 4 volte candidato all’Oscar Jason reitman a dirigere una nuova puntata della serie che dovrebbe uscire nell’estate del 2020 Jason ha twittato ieri sera di avere finalmente le chiavi della macchina il padre Ivan ha diretto e prodotto l’originale Ghostbusters del 1984 è il suo se è quella del 1989 la produzione afferma che questo nuovo episodio tornerà le sue radici sarà il prossimo capitolo della Saga originale Sony attentato di rilanciare Ghostbusters nel 2016 con un costoso Reboot al femminile risultato però un fiasco al botteghino la realizzazione di quello che dovrebbe quindi essere Ghostbusters 3 inizierà Quest’estate ma non c’è ancora una parola tronca era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto e poi tornare alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa