Ultime Notizie Roma del 16-01-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio il Parlamento britannico boccia l’accordo della mai per la brexit e la premier non vuole dimettersi oggi il voto sulla mozione di sfiducia presentata da laburisti i mercati scommettono sul Ruby o degli uscita del Regno Unito dall’Unione Europea con la Sterlina in recupero non credo che ci sia molto da cambiare al Regno Unito era stato concesso tutto ciò che chiedeva quando era parte integrante dell’Unione Europea è stato concesso tutto ciò che potevamo concedere senza ledere gli interessi dei cittadini europei non credo che si possa aggiungere altro ho detto a Radio anch’io il presidente dell’europarlamento Antonio tajani riferendosi l’eventualità che la premier mai torni a Bruxelles per rinegoziare l’accordo è stato rintracciato nella notte a Samarate in provincia di Varese l’egiziano lanciato si dal portellone posteriore dell’aereo che da Malpensa doveva portarlo a Dakar perché destinatario di un provvedimento di respingimento non è ferito e nelle prossime ore verrà allontanato dal Italyper eliminare è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio calo in tilt e ieri sera a causa della chiusura precauzionale delle pizze Si è sbloccata la vicenda dei tre Carabinieri rifugiati Sì ieri nella sede dell’ONU a Gaza hamas ha tolto l’assedio dopo aver accertato la loro identità di italiani non di israeliani come sospettato in precedenza le indagini hanno permesso di accertare l’identità dei tre italiani la sicurezza delle procedure dello l’ingresso Gaza ha detto il Ministero dell’Interno via ma oggi con la riapertura del valico di erez i carabinieri dovrebbero poter far ritorno a Gerusalemme ieri primo giorno in carcere Oristano per Battisti agli agenti è apparso stanco e spaesato avrebbe chiesto in quale parte del mondo si trovasse sostenendo di essere malato è cambiato Salvini ribadisce la volontà di far rientrare anche gli altri terroristi latitanti sulle richieste di estradizione saremo convincenti oggi il vicepremier stare a Cagliari per la riunione del comitato provinciale per l’ordine la sicurezza Unicredit prima che il dialogo regolamentare con la bici e sui crediti deteriorati possa condurre un impatto annuale alla singolacifra bassa in termini di punti base sul suo cell Tim 1 principale indicatore di solidità patrimoniale per ogni copertura aggiuntiva del suo Shop di esposizioni non performanti lo comunica alla banca in una nota in cui riferisce che la BCE ha indicato il 2024 come Orizzonte per l’azione di pulizia dei portafoglio molti ancora vaginali immatricolazione di auto nell’Europa dei 28 più paesi efta sono stabili nelle 2018 rispetto all’anno precedente 15 milioni 600 24486 lo 0,04 % in meno nel 2017 l’anno si chiude però con un nuovo dato negativo a dicembre sono state vendute 1038992 vetture il 8,7% in meno dello stesso mese dell’anno precedente i dati sono della CEE Il gruppo fiat-chrysler ha immatricolato 1000000 21311 auto nel 2018 nell’Europa dei 28 più Paesi efta da quota è pari al 6,5% a Fronte del 6,73 i Brand del gruppo registra un balzo del 505,6% Jeep cronaca una bomba è stata fatta esplodere davanti all’ingresso della storica Pizzeria Sorbillo di via Tribunali nel cuore del centro storico di Napoli nessun danno a persone solo all’ingresso della struttura ma tanta paura per il fatto che è stato avvertito soprattutto stupore perché colpito un Brand ormai riconosciuto lo stesso titolare Gino Sorbillo su Facebook annuncia che la pizzeria è chiusa per bomba ma assicura riapriremo presto 5 anni fa da pizzeria di via Tribunali 32 dove c’è la sede storica fu incendiata sport in chiusura stasera allo stadio King Abdullah di Jeddah si gioca la finale della Supercoppa italiana tra Juventus e Milan Giorgio Chiellini positivo sulla scelta di riscattare la partita in Arabia Saudita è un passo avanti non un problema non saremo Certamente noi a cambiare il mondo ma iniziative come queste possono essere un nuovo inizio ed è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa