Ultime Notizie Roma del 16-01-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale bene ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio battuta d’arresto per la brexit e la camera dei comuni di Londra bocciati in modo netto la ratifica sull’accordo di addio all’Unione Europea raggiunto da Teresa Maicon Bruxelles lo scorso novembre e la premier tori che non si è dimessa ora rischia questa sera dovrà affrontare la mozione di sfiducia al suo governo presentata da lavoretti per l’uscita britannica dall’Unione Europea quindi si aprono diversi scenari Cambiamo argomento cronaca nel cuore di Napoli è stata fatta esplodere una bomba davanti all’ingresso della storica Pizzeria Sorbillo di via Tribunali nel centro storico nessun danno a persone solo all’ingresso della struttura ma tanta paura per il boato che è stata avvertita e soprattutto stupore perché colpito un Brand oramai riconosciuto cui fanno capo una serie di locali aperti in diverse città in Italia e anche all’estero dormiamo all’estero sono almeno 14 le persone morte nell’attentato al cam Pound dihotel di lusso di Nairobi sferrato ieri pomeriggio rivendicato dei terroristi di al shabaab lo ha detto il presidente keniano uhuru kenyatta precisando che l’operazione per mettere in sicurezza l’aria si è protratto per tutta la notte ci sono stati scontri a fuoco fino all’alba ferito nella notte anche un agente delle squadre speciali Si è sbloccata nella notte la vicenda dei tre Carabinieri rifugiati Sì ieri nella sede dell’ONU a Gaza secondi media palestinesi israeliani a Massa tolto l’assedio dopo aver accertato la loro identità di italiani non vi Svegliami come sospettato in precedenza oggi con la riapertura del valico di erez i carabinieri dovrebbero poter fare ritorno a Gerusalemme vediamo con la borsa apertura in rialzo per Piazza Affari l’indice pizze MIB avviato le contrattazioni in Progresso dello 0 46% 19253 punti e tutto buon proseguimento di ascolto lineare G

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa