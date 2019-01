Ultime Notizie Roma del 16-01-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale ancora un bene ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione battuta d’arresto per la brexit e la camera dei comuni di Londra ha bocciati modo netto la ratifica sull’accordo di addio all’Unione Europea raggiunta dal theresa May con Bruxelles e lo scorso novembre e la premier tori che non si è dimessa ora rischia questa sera dovrà affrontare la mozione di sfiducia al suo governo presentata dai laburisti per l’uscita britannica dall’Unione Europea quindi si aprono diversi scenari Cambiamo argomento nel cuore di Napoli è stata fatta esplodere una bomba carta davanti all’ingresso della storica Pizzeria Sorbillo di via Tribunali nel centro storico danneggiando la saracinesca la tenda del locale nessun danno a persone ma tanta paura per il boato che è stata avvertita soprattutto stupore perché colpito un Brand ormai riconosciuto cui fanno capo una serie di locali aperti diverse città in Italia anche all’estero Sono in corso le indagini della polizia Sìstanno visionando anche l’immagine delle telecamere di sorveglianza presenti in zona andiamo a Roma è stata rintracciata è fermato dalla polizia locale la donna alla guida dell’auto che lo scorso lunedì 7 gennaio in Corso d’Italia avrebbe travolto è ucciso Gino Murari 74enne senza fissa dimora di origine Veronese amato e rispettato da tutto il quartiere pinciano l’automobilista fermate una donna italiana di 56 anni che dopo l’incidente sarebbe scappata senza prestare soccorso torniamo all’estero sono almeno 14 le persone morte nell’attacco al compound in un hotel di lusso dinarobin sperato nel pomeriggio di ieri e rivendicato dai terroristi di al shabaab l’ho detto il presidente keniano uhuru kenyatta precisando che l’operazione per mettere in sicurezza l’aria si è protratta per tutta la notte che ci sono stati scontri a fuoco fino all’alba ferito nella notte anche un agente delle squadre speciali Cambiamo argomento la due giorni in Sardegna di Silvio Berlusconi in vista del voto per le suppletive nel collegio uninominale di Cagliari per la camera di domenica 20 gennaio inizieràalle 12:00 da Quartu Sant’Elena il leader di Forza Italia toccherà tutti gli otto comuni del sud Sardegna chiamati al voto e dove sono stati allestiti dei Gazebo degli Azzurri alle 12:45 a Monserrato le 13:30 Quartucciu è la chiusura della giornata alle 19:30 a Cagliari in Piazza Giovanni XXIII venerdì Berlusconi riprende il suo mini-tour tra i gazebo ma prima sarà stata alle 10:00 in uno degli storici caffè di Cagliari il bar Mariuccia di Pirri quindi alle 11:00 sarà a Sinnai alle 11:45 a Maracalagonis in Piazza del comune alle 12:45 a Burcei in piazza is Grifoni per poi chiudere le 14:30 a Villasimius era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa