Ultime Notizie Roma del 16-01-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale hai trovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli si riapre la partita della brexit all’accordo sul divorzio dall’Unione Europea ha raggiunto novembre dalla premier ha theresa May con Bruxelles è stato bocciato ieri sera dalla camera dei comuni britannica con 432 no contro 202 si la ratifica è stata negata Con uno scarto di 230 voti molto pesante per il governo leader laburista Jeremy corbin ha presentato una mozione di sfiducia al governo noi li date conferma l’inflazione nel 2018 è stabile al 1,2% dicembre in calo al 1,1% Rivista al ribasso le Stime del carrello della spesa Unione Consumatori dal 2007 ha perso il 37,1% di fatturato per la televendite Agli ordiniinterni recensione dietro l’angolo una bomba è stata fatta esplodere davanti all’ingresso della storica Pizzeria Sorbillo di via Tribunali nel cuore del centro storico di Napoli nessun danno a persone sono all’ingresso della struttura ma tanta paura per il boato che è stato avvertito e soprattutto stupore perché colpito un Brand ormai riconosciuto cui fanno capo una serie di locali aperti in diverse città in Italia ed anche all’estero solidarietà Gino Sorbillo e a chi lavora nella sua pizzeria per la più nobile che hanno subito Sono sicuro che le forze dell’ordine stanno facendo un lavoro straordinario e criminalità l’hanno preso in galera lo dice il presidente della Camera Roberto Fico e non video esprime vicinanza anche a tutti quelli che ogni giorno subiscono atti intimidatori e lavorano in una realtà spesso difficile. ad avere stato trovato morto in una parete interna di un’abitazione di Senago in provincia di Milano Ieri durante dei lavori di restauro a quanto emerso si tratterebbe dei resti di un uomo di età compresa tra 35 45 anni sul posto Sono al lavoroCarabinieri del nucleo investigativo di Monza e della compagnia di Desio Cerco la verità e non mi arrenderò finché non l’avrò scoperta Rosita Pecorelli commenta così la decisione di chiedere la riapertura dell’indagine sull’omicidio del fratello Mino e quanto appreso dall’ansa Voglio solo sapere chi ha ucciso mio fratello ribadisce l’avvocato Walter biscotti che ho detto onorato di rappresentare Rosita Pecorelli a mio giudizio spiega ci sono elementi tali da consentire ulteriori accertamenti è un atto dovuto a Pecorelli per continuare a cercare la verità ed è tutto per ora Grazie dell’attenzione puntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa