Ultime Notizie Roma del 16-01-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli una bomba è stata fatta esplodere davanti all’ingresso della storica Pizzeria Sorbillo di via Tribunali nel cuore del centro storico di Napoli nessun danno a persone solo all’ingresso della struttura ma tanta paura per il dato che è stato avvertito e soprattutto stupore perché colpito un Brand ormai riconosciuto cui fanno capo agli e anche all’estero lo stesso titolare Gino Sorbillo su Facebook annuncia che la pizzeria è chiusa per bomba Ma sicura riapriremo prezzo solidarietà Gino Sorbillo a chi lavora nella sua pizzeria perlato ignobile che hanno subito Sono sicuro che le forze dell’ordine stanno facendo un lavoro straordinario criminali saranno presto in galera lo dice il presidente della Camera Roberto Fico in un video esprime vicinanza il che tutti quelli che ogni giorno subiscono atti intimidatori e lavorano in una realtà spesso difficilesi allontanavano durante l’orario di lavoro per andare a casa o per fare la spesa senza timbrare il cartellino in qualche modo anche durante le ore di straordinario 23 medici infermieri assistenti e collaboratori a vario titolo in servizio nel distretto di Serra San Bruno sono stati denunciati dai carabinieri per truffa aggravata e false attestazioni o certificazioni di orari lavorativi l’indagine Ha riguardato il periodo che va da gennaio fino ad inizio Maggio 2018 l’indagine partita a dicembre 2017 quando sono state riscontrate una serie di condotte presumibilmente illecite poste in essere da parte di un medico impiegato nel distretto si riapre la partita della brexit è l’accordo sul divorzio dall’Unione Europea ha raggiunto novembre dalla premier Tori theresa May con Bruxelles è stato bocciato ieri sera della Camera dei comuni britannica o 432 no contro 200 2T la ratifica è stata negata Con uno scarto di 230 voti molto pesante per il governo il leaderturista Jeremy corbin ha presentato una mozione di fiducia al Governo Tori Ma al di là della questione della permanenza della mail alla guida del governo l’incognita Maggiore cosa può accadere ora a partire dal possibile al nord l’uscita del raccordo dall’Unione Europea una possibilità con la quale anche l’Unione Europea si misura quest’oggi nella plenaria Strasburgo a 10 settimane dal 29 marzo non è mai stato così elevato il rischio dice il capo negoziatore dell’Unione Europea Berner nel dibattito in aula a Strasburgo dopo il voto di ieri nella camera dei comuni ed è tutto dalla redazione appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa