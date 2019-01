Ultime Notizie Roma del 16-01-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione per l’informazione dall’Italia e dal mondo in studio Roberta Frascarelli nel 2018 i prezzi al consumo registrano una crescita del 1,2% replicando la dinamica annua del 2017 lo afferma l’Istat confermando le cime preliminari sull’inflazione di inflazione di fondo al netto degli energetici e degli alimenti freschi e stabile ha più 0,7% la compagnia aerea privata degli Emirati Arabi Uniti flydubai ha ripreso oggi collegamenti aerei con la Siria Dopo anni di sospensione lo riferisce la TV panaraba Al Arabiya il 28 dicembre scorso gli Emirati avevano riaperto l’ambasciata Damaso come segno di ripristino delle relazioni diplomatiche con il governo Siriano governo ancora in alto mare sul reddito di cittadinanza efacendo i soldi non bastano per tutta la loro propaganda e a rimetterci saranno giovani e lavoratori manovra lo scrive su Twitter Maurizio Martina segretario uscente del PD è candidato alle primarie l’accordo sulla brexit Non può essere rinegoziato resta Regno Unito dire cosa vuole fare aspettiamo di sapere da loro quali sono i prossimi passi lo ha detto la portavoce della commissione europea mattina si avverte che il 27 non sono disposti a rinegoziare L’intesa lascia però intendere che c’è qualche margine per ritoccare la dichiarazione politica congiunta sulla partnership Futura sempre che Londra modifichi suoi parenti ma occorre che la Gran Bretagna e chiarizia cosa vuole fare solidarietà Gino Sorbillo e lavora nella sua pizzeria perlato ignobile che hanno subito Sono sicuro che le forze dell’ordine stanno facendo un lavoro straordinario e criminali saranno presto in galera lo dice il presidente della Camera Roberto Ficoin un video esprime vicinanza anche a tutti quelli che ogni giorno subiscono atti intimidatori e lavorano in una realtà spesso difficile Sono felice o sostiene che Napoli Register sempre con forza obbligare anche il clochard reticenti ad accettare la proposta di accoglienza notturna in struttura al chiuso da parte del comune di Roma Quando le temperature scendono molto a questo secondo quanto si apprende sta lavorando la sindaca Virginia raggi Chi ha chiesto all’avvocatura Capitolina e agli altri uffici competenti un approfondimento sul tema in funzione salvavite raggio intende indagare la possibilità di definire una ordinanza contingibile e urgente ed è tutto dalla redazione vi diamo appuntamento ai prossimi aggiornamenti

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa