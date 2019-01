Ultime Notizie Roma del 16-01-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale un buon pomeriggio della redazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio in apertura torniamo in Gran Bretagna l’accordo sulla brexit Non può essere rinegoziato ora sta Regno Unito dire cosa vuol fare aspettiamo di sapere da loro quali sono i prossimi passi questo è il valore di margaritis schinas portavoce della commissione europea che chiude la trattativa dopo che la cancelliera tedesca Angela Merkel aveva formulato una mezza apertura abbiamo ancora tempo per trattare ma adesso la premier britannica Dove fare una proposta queste le parole della cancelliera tedesca questa sera il voto sulla mozione di sfiducia alla premier britannica theresa May alla camera dei comuni dopo la bocciatura dell’accordo di ieri sera il capo negoziatore europeo Michel barnier a Strasburgo afferma non è mai stato così elevato il rischio del no Deal vietata fa sapere che nel 2018 i prezzi al consumo registrano una crescita del 1:02 % replicando la Dinamojanua del 2017 abbassata la stima del carrello della spesa più 0 e 7% i rincari dei prezzi hanno colpito soprattutto le famiglie meno abbienti sempre l’Istat registra a novembre 2018 un aumento dello 0 1% del fatturato dell’Industria rispetto al mese precedente dovuto all’energia al netto della quale c’è un calo dello 0 2% gli ordini diminuiscono dello 0% su base annua emerge un incremento dello 0 6% delle vendite ed una flessione del 2% degli ordini disposti dal giudice per le indagini preliminari il sequestro e la chiusura del viadotto puledro della E45 nei pressi di valsavignone in provincia di Arezzo al confine tra Toscana e Romagna il provvedimento è stato richiesto dal Procuratore di Arezzo Roberto Rossi nell’ambito dell’inchiesta sul cedimento di una piazzola della stessa E45 avvenuto il 11 febbraio scorso secondo la commissione di tecnici incaricati ad Almèdistratto viadotto sarebbe a rischio collasso e questa mattina bomba carta davanti alla storica pizzeria napoletana Sorbillo nel cuore del centro storico del Capoluogo Campano l’esplosione non ha causato feriti soltanto danni all’ingresso della struttura tanta paura per il boato e Ciop perché si è colpito un Brand ormai riconosciuto in città è un attacco la rinascita di Napoli alla legalità ha detto Gino Sorbillo proprietario del locale sport calcio Manca poco alla finale di Supercoppa italiana Juventus e Milan in campo agenda alle 18:30 ora italiana bianconeri in campo con Jet mi importa e Bernardeschi dal primo minuto ovviamente Ronaldo a guidare l’attacco Il Milan invece probabilmente proporrà pacchetto al mio acquisto a centrocampo in regia connazionali blu e Castigliego a supportare Higuain che però avrebbe qualche linea di febbre è tutto dalla rivaVi auguro una buona serata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa