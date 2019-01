Ultime Notizie Roma del 16-01-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione Enel studio Giuliano Ferrigno sulla brexit Non può essere rinegoziato orata al Regno Unito dire cosa vuole fare aspettiamo di sapere da loro quali sono i prossimi passi così la portavoce della commissione europea chiude la trattativa dopo che la cancelliera tedesca Angela Merkel aveva formulato una mezza apertura abbiamo ancora tempo per trattare ma ha detto la premier britannica deve fare una proposta stasera il voto se la mozione di sfiducia alla mail della Camera dei comuni dopo la bocciatura dell’accordo ieri sera il capo negoziatore Unione Europea Albania da Strasburgo a ferma non è mai stato così elevato il rischio del no Deal dobbiamo in Italia il video postato dal ministro della giustizia Alfonso Bonafede tu Cesare Battisti Purtroppo si aggiunge a quella riferimento alla marcire che il Ministro dell’Interno ha più volte espresso nei suoi video rileva Mauro Palma garante dei detenuti confidando che si provvederà A rimuovere tali video contenente frasi e immagini che puntano ad acquisire consenso attraverso un linguaggio estranea quelloCostituente finiscono per consolidare una cultura di disgregazione sociale la cronaca si allontanavano durante l’orario di lavoro per andare a casa o per fare la spesa senza timbrare il cartellino in qualche caso anche durante le ore di straordinario 20 tra medici infermieri assistenti e collaboratori a vario titolo di servizio nel distretto di Serra San Bruno Vibo Valentia sono stati denunciati dai carabinieri per truffa aggravata e false attestazioni o certificazioni gli orari lavorativi ultime notizie sulle ministeri dell’ambiente della salute e dell’Istruzione entro sei mesi al massimo dovranno adottare una campagna informativa sulle corrette modalità d’uso di telefonini e cordless e sui rischi per la salute e per l’ambiente connessi a un loro uso improprio l’ha deciso il TAR del Lazio con gli hanno parzialmente un ricorso proposto dall’Associazione per la prevenzione e la lotta alla elettrosmog tutto grazie per averci seguito le mie cose tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa