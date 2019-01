Ultime Notizie Roma del 16-01-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale un nuovo appuntamento con informazioni Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno frittata fa sapere che nel 2018 i prezzi al consumo registrano una crescita del 1,2% replicando la dinamica annuale 2017 abbassata la prima del carrello della spesa più 0,7% i rincari dei preti hanno colpito soprattutto le famiglie meno abbienti sempre l’Istat registra novembre 2018 un aumento dello 0,1% del fatturato dell’Industria rispetto al mese precedente è dovuta l’energia al netto della quale c’è un calo dello 0,2% quinto gli ordini diminuiscono dello 0,2 su Basiano emerge un incremento dello 0,6% televendite una flessione del 2% degli ordini Cambiamo argomento disposti dal gip il sequestro e la chiusura del viadotto delle 45 nei pressi di Arezzo al confine tra Toscana e Romagna il provvedimento è stato richiesto dal Procuratore Roberto Rossi nell’ambito dell’inchiesta sul cedimento di una piazzola della stessa E45 avvenuto il 11 febbraiocorso II una commissione di tecnici incaricato dal PM Ilda adottata del rischio collasso la cronaca una bomba è stata fatta esplodere davanti all’ingresso della storica Pizzeria Sorbillo di via Tribunali nel cuore del centro storico di Napoli nessun danno a persone solo all’ingresso della struttura ma tanta paura per il vuoto che è stata avvertita soprattutto stupore perché colpito un Brand ormai riconosciuto È una TAC della rinascita di Napoli la legalità dice Gino Sorbillo a lui la solidarietà del Presidente della Camera Roberto Fico 5 anni fa la pizzeria di via Tribunali 32 dove c’è la sede storica su incendiata l’ultima notizia in chiusura mi fate male Mi fate male alla fine le lacrime in un video di pochi minuti si vede il rito non mi sta al quale viene sottoposta Giulia twitches Sergente pilota alla fine del corso da parte dei commilitoni che ministro trenta ha chiesto chiarimenti allo Stato Maggiore dell’Aeronautica sulla vicenda è un fatto gravissimo che sto seguendo con attenzione C’è un’indagine in corso Chi deve pagare pagherà era l’ultima notizia Grazie per averci seguito le news e tornano alla prossima edizione

