Ultime Notizie Roma del 16-01-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno telegram e spero di vederti confermata la fiducia questa sera dai comuni per attuare la brexit nel rispetto della volontà popolare del referendum del 2016 afferma che le elezioni anticipate sarebbero la peggiore soluzione possibile ti ho detto all’addio del dibattito sulla mozione di sfiducia presentata dai laburisti corbin accusato la Premiere di essere incapace di accettare la realtà della sconfitta di ieri e di rispondere alla richiesta del lavoro di escludere un nodi alla Fede scusa di un accordo con l’Unione Europea che mantenga Londra nell’Unione doganale ma l’Europa avverte l’accordo Non può essere rinegoziato Londra dica Quali sono i suoi prossimi passi dice una portavoce della commissione Apri la cancelliera Merkel e c’è ancora tempo per trattare Ma ora la prendermi da amica deve fare una proposta ed è alta tensione nel governo sui temi ambientali dal metano alle trivelle i soldi no Non si campa dice dalla Sardegna di ministro MatteoSalvini non si può dire no al carbone al petrolio al Metano alle trivelle Mica possiamo andare in giro con la candela e accendere i legnetti leonisa Roma invece il governo si spacca in commissione ma sotto nel voto sulla nomina di Antonio Ricciardi alla Presidenza del parco del Circeo avanzata dal ministro dell’ambiente cocktail respinta dalla Lega non accetteremo dictate dipingeremo i tentativi di far nominare persone non adeguati a questo ruolo così importante e delicato i partiti Stiamo fuori replica cotta domenica disposta dal gip il sequestro la chiusura del viadotto stelle 45 nei pressi di valsavignone in provincia di Arezzo confine tra Toscana e Romagna il provvedimento è stato richiesto dal Procuratore di Arezzo Roberto Rossi nell’ambito dell’inchiesta sul cedimento di una piazzola nella testa ai 45 avvenuto il 11 febbraio scorso II una commissione più tecnici incaricata dal PM Ilda dovuta sarebbe a rischio collasso un’ultima notizia in e chiusure ministeri dell’ambiente della salute e dell’Istruzione entro sei mesi al massimo dovranno adottare una campagna informativa sulle corrette modalità di uso di telefonini e cordless e sui rischi per la salute e per l’ambiente connette a un loro uso in Proha deciso il TAR del Lazio accogliendo parzialmente un ricorso proposto dall’Associazione per la prevenzione e la lotta l’elettrosmog è tutto grazie per averci seguito le news tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa