Ultime Notizie Roma del 16-01-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio Stati Uniti Cina raggiungono una tregua sulla guerra dei dazi dopo mesi di trattative Trump è il vice premier cinese li ho firmano l’attesa Intesa commerciale Il presidente americano parla di accordo storico ferma che presto andrà a Pechino Wall Street festeggia con un Dow Jones record aprono in frazionale rialzo le borse asiatiche lo scontro tra PD e da lì arriva su prescrizione regionali minaccia La Tenuta del governo in commissione all’emendamento alla legge costituzionale che introduce il voto di diciottenni per il Senato eleggibilità Palazzo Madama anche a 25 anni attesa oggi la decisione della Corte Costituzionale sul referendum elettorale Italia è pronta di modulare la sua presenza in Libia nell’ambito di una missione Europea sotto l’egida ONU annunciano Conte Guerini Stati Uniti Iraq e hanno ripreso le operazioni congiunte per la lotta all’isis te così riporta il New York Times Romaniale forze armate devono scusarti col popolo dire tutto sull’aereo ucraino la guida Suprema dell’Iran Cambiamo argomento arriveranno oggi in Senato diverticoli di impeachment contro Trump filmati ieri dalla speaker per cerimonia formale saranno consegnati da 7 deputati bene che eserciteranno le funzioni di pubblica accusa durante il dibattimento preceduto dal giuramento col capo della corte suprema Rover un’altra truffa dei nullafacenti democratici definì il gruppo Trump la terra continua a riscaldarsi gli ultimi dieci anni sono stati più caldi dal 1960 gli ultimi cinque peggiori dal 1880 Secondo i dati di NASA no ONU si del Parlamento Europeo alla per La neutralità climatica Che punta il taglio del 55% delle emissioni entro il 2030 allerta smog intanto a Roma dove anche oggi resta in vigore il blocco a tutte le auto diesel la Juventus si qualifica per i quarti di Coppa Italia battendo 40 l’Udinese con il doppio di Bala al prossimo turno i bianconeri affronteranno la vincente di Parma Roma in campo stasera avanti anche Milan e Fiorentina i rossoneri si sono imposti 30 sulla spalla eTorino mentre i viola hanno superato 21 l’Atalanta e al prossimo turno chiederanno l’Inter questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto può tornare alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa