Ultime Notizie Roma del 16-01-2020 ore 14:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati d’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio prendo atto che Italia viva si isola dalla maggioranza votando insieme a Forza Italia e le opposizioni così il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede a Circo Massimo su Radio Capital a risposta alle critiche di Matteo Renzi alla Riforma sulla prescrizione la proposta che voleva abolire la prescrizione non è passata abbiamo bloccato Forza Italia il centro-destra a parte Italia viva ha concluso il guardasigilli vedo una maggioranza che ha deciso di tanti compiti molto compatto una bomba è stata fatta esplodere a Foggia contro un centro per anziani di proprietà del gruppo sanità più il cui responsabile delle risorse umane Cristian vigilante che ha già subito un attentato dinamitardo il 3 gennaio scorso l’ordigno esploso mentre all’interno del Centro Era lavoro una donna delle pulizie che è rimasta illesa soccorsa da personale del 118 è stata portata al pronto soccorso in stato di shock Stati Unitiaggiungono una tregua sulla guerra dei dazi dopo mesi di trattative Trump è il vice premier cinese li ho firmano l’attesa Intesa commerciale Il presidente americano parla di accordo storico afferma che presto andrà Pechino Asia e pacifico deboli nonostante la firma dell’accordo Shanghai chiude ameno 052 arriveranno oggi in Senato i diverticoli di impeachment contro Trump ha firmato ieri dalla speaker pelosa in cerimonia formale saranno consegnati da 7 deputati David eserciteranno le funzioni di pubblica accusa durante il dibattimento preceduto dal giuramento col capo della corte suprema Robert un’altra truffa dei nullafacenti democratici definisce il tutto Trump capo del servizio fiscale federale Russo My Shooting proposto come candidato alla carica di Primo Ministro della Denise Putin ha dichiarato in una riunione con il gruppo di Russia unita alla Duma che alcuni cambiamenti sono il nuovo governo mi ha detto che ci saranno alcuni cambiamenti nel governo senza fornire ulteriori dettagli ha detto una fonte alla tassa il gruppo di Russia unita poi appoggiato l’unanimità la nomina di Justineil mercato europeo dell’auto chiude il 2019 con un segno positivo le immatricolazioni nell’area Europea più estesa sono state 15 milioni Ottocento 5750 con una crescita del 2% rispetto al 2018 forte crescita dicembre sono state vendute un milione 261000 742 auto il 21,4% in più dello stesso mese l’anno precedente tirati sono dell’acea l’Associazione dei costruttori europei dell’auto Il gruppo fiat-chrysler ha venduto nel 2019 940 6571 auto nell’area Europea più ha il 7,3% in meno nel 2018 la quota è pari al 6% a Fronte del 6,5% dell’anno precedente nel mese di dicembre le immatricolazioni del gruppo sono state 62431 in crescita del 13,8% cosa guarda che scende dal 59 al 5,5% voltiamo pagina la terra continua a riscaldarti gli ultimi dieci anni sonopiù tardi dal 1960 gli ultimi cinque peggiori dal 1880 Secondo i dati di NASA no E.ON uffici del Parlamento Europeo al piano per La neutralità climatica Che punta al taglio del 55% emissioni entro 2030 allerta smog intanto a Roma dove anche oggi resta in vigore sblocca tutte le auto diesel porta la Juventus si qualifica per i quarti di Coppa Italia la 104 Zero l’Udinese con doppio di Lara al prossimo turno i bianconeri affronteranno la vincente di Parma Roma in campo stasera avanti anche Milan e Fiorentina ai rossoneri si sono imposti 30 sulla spalla e tra un’ora il Torino mentre i viola hanno superato 21 l’Atalanta e al prossimo turno scriveranno link era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

