Ultime Notizie Roma del 16-01-2020 ore 15:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto della redazione da Francesco Vitale in studio prendo atto che italiaviva se isolata dalla maggioranza votando insieme a Forza Italia all’opposizione così il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede Circo Massimo Radio Capital ha risposto alle critiche di Matteo Renzi alla Riforma sulla prescrizione la proposta che voleva abolire la prescrizione non è passata abbiamo bloccato Forza Italia il centro-destra a parte Italia viva ha concluso il guardasigilli vedo una maggioranza che ha deciso di andare avanti compiti molto contatto non abbiamo rotto la maggioranza abbiamo solo difeso lo stato di diritto continueremo a farlo anche senza il permesso dei populisti populisti nuovi e populisti vecchi abbiamo fatto un governo insieme per mandare a casa Salvini per diventare grillini così Matteo Renzi su Facebook Rivendica la decisione di votare ieri insieme al centrodestra è una bomba è stata fatta esplodere a Foggia contro un centro per anziani di proprietà del gruppo sanità più il cui responsabile delledomani Cristian vigilante che già subito un attentato dinamitardo il 3 gennaio scorso l’ordigno esploso mentre all’interno del Centro Era lavoro una donna delle pulizie che è rimasta illesa soccorsa da personale del 118 e portato al pronto soccorso in stato di shock il capo del servizio fiscale federale Russo mai proposto come candidato alla carica di Primo Ministro della Denise Putin ha dichiarato in una riunione con il gruppo di Russia unita alla Duma alcuni cambiamenti sono in programma nel nuovo governo di Giustina detto che ci saranno alcuni cambiamenti nel governo senza fornire ulteriori dettagli ha detto una fonte alla TAC il gruppo di Russia unita poi appoggiato l’unanimità la nomina di una Tramp sapere esattamente cosa stava succedendo a proposito delle presunte pressioni esercitate dal suo avvocato Rudolph Giuliani sull’ucraina perché indagate sul figlio di Giovanni bene per danneggiare il candidato di punta repubblicano per la casa bianca la cosa che peggiora la situazione per Donald Trump a pochi giorni dall’apertura al Senato del processo per impeachment proprio sul dossier ucraino viene dallo stretto collaboratore di Giuliani l’erbabilanciato in un’intervista all’emittente americana msm secondo il presidente mente quando dichiara di non saperne nulla tregua non è mai stato un paese parte inalienabile della Cina così maxia Juan portavoce dell’ufficio per gli affari di tiguana del governo di Pechino a risposta l’intervista Alla visita della presidente dell’isola tsai ing-wen secondo cui non abbiamo la necessità di dichiararsi uno stato in noi siamo già un paese indipendente ci richiamiamo Repubblica di Cina ma in una nota ha messo in guardia che sfidando questo fatto inviolabile ci si può imbattere solo in una rovinosa sconfitta l’alba nella zona Nord di Roma dove uno smottamento ha interessato un palazzo di quattro piani a Castel Giubileo nessuno è rimasto ferito ma gli unici occupanti dell’edificio che erano bloccati all’interno sono stati messi in salvo dai vigili del fuoco e polizia secondo quanto riferito dai pompieri le operazioni di soccorso sono risultate molto complesse per L’importante massa di terreno fangoso che è frenato 9 giovani sono indagati tra cui tre minorenni per concorsi un incendio Resistenza pubblico ufficiale Lanciapericolosi interruzione di pubblico servizio dopo essere stati oggetto di perquisizioni stamani della polizia per l’aggressione vigili del fuoco di Capodanno a Milano nell’inchiesta del capo del Pool antiterrorismo Alberto nobile del Paola Pirotta viene contestato anche il furto delle chiavi di un mezzo dei pompieri si tratta di teppisti senza legami con ambienti eversivi E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa