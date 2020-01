Ultime Notizie Roma del 16-01-2020 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno abbiamo rotto la maggioranza abbiamo solo difeso lo stato di diritto continueremo a farlo anche senza il permesso dei populisti così Matteo Renzi su Facebook che Rivendica la decisione di votare ieri insieme al centrodestra sulla prescrizione dopo che il Ministro della Giustizia Bonafede stamani aveva detto prendo atto che italiaviva sito data dalla maggioranza votano insieme a Forza Italia e le opposizioni la proposta che voleva abolire la prescrizione non è passata ha bloccato partita del centrodestra parte Italia viva aggiunto il guardasigilli vedo una maggioranza che ha deciso di andare avanti con un PD molto compatto Cambiamo argomento il presidente dell’Unione delle comunità ebraiche italiane Noemi disegni dice non forum all’ansa viviamo una situazione di antisemitismo in Italia che ci preoccupa l’antisemitismo è legato al negazionismo ma anche arevisione ancora peggio c’è una situazione di ribaltamento considerare gli ebrei stessi portatori di questo male che abbiamo visto nella Cioè ci preoccupano anche i gruppi di estrema destra aggiunge che esistono e sono ben organizzati riferendosi poi a Matteo Salvini disegni raccomanda non legittimi gruppi di estrema destra ma afferma le sue posizioni sull’odio verso Israele sono coraggiosi Salvini dichiara antisemiti di destra e di sinistra nostri nemici chi vuole cancellare Israele è nostro avversario la cronaca una bomba è stata fatta esplodere a Foggia contro un centro per anziani di proprietà del gruppo sanità più il cui responsabile delle risorse umane e Cristian vigile ha subito un attentato dinamitardo il 3 gennaio scorso ordigno esploso mentre all’interno del Centro Era lavoro una donna delle pulizie che è rimasta illesa fortunatamente soccorso dal personale del 118 è stata portata al pronto soccorso stato di shock tutto per il momento Grazie per averci seguito negli USA tornano alla prossima

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa