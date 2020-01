Ultime Notizie Roma del 16-01-2020 ore 17:10

romadailynews radiogiornale puntamento con l’informazione Buon pomeriggio la redazione in studio Giuliano Ferrigno stiamo inviando le nostre truppe in Libia per sostenere la pace lo ha annunciato il presidente turco erdogan illustrando le linee di politica estera nel suo discorso programmatico di il generale informa il ministro degli Esteri tedesco della propria senza partecipare alla conferenza di Berlino riferisce Un Tweet un’emittente della Catena Al Arabiya citando proprie fonti la Saudita già due giorni fa aveva riferito che a stare aveva deciso di accettare l’invito a partecipare alla conferenza internazionale sulla Libia domenica nella capitale tedesca anche Sara ha accettato l’invito del capo del servizio fiscale federale in russo ho proposto come candidato alla carica di Primo Ministro da Vladimir Putin ha dichiarato in una riunione con il gruppo di Russia unita alla Duma e alcuni cambiamenti sono in programma nel nuovo governo ha detto che ci saranno alcuni cambiamenti senza fornire ulterioriquesto lo rivela una controllata il gruppo di Russia unita poi appoggiata all’unanimità la sua nome in Italia nel nostro paese possono essere attivati investimenti per 150 miliardi negli oltre 1000 miliardi europei sul sito del grind noi come Intesa Sanpaolo siamo disponibili a finanziarie 50 miliardi dimostrare che nel nostro paese si torna a fare investimenti sono le parole del CEO di Intesa Carlo Messina nel corso della presentazione dei risultati del 2019 dello sviluppo sostenibile Intesa Attiva due nuovi progetti nella promozione dell’inclusione finanziaria e mette a disposizione fino a 1,25 miliardi di euro per le madri lavoratrici tutte le persone ultracinquantenni con difficoltà di accesso alla pensione ultime notizie in chiusura paura all’alba nella zona Nord di Roma dove uno smottamento ha interessato un palazzo di quattro piani Castel Giubileo nessuno è rimasto ferito ma gli unici dell’edificio che erano bloccati all’interno sono stati uniti in salvo dai vigili del fuoco e polizia secondo quanto riferito dai pompieri l’operazione di soccorso sono risultate molto complesse per L’importante massa di terreno fangoso che è franatotutto grazie per averci seguito lendinuso torna alla prossima

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa