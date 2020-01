Ultime Notizie Roma del 16-01-2020 ore 19:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno ancora politica in primo piano non abbiamo rotto la maggioranza abbiamo solo difeso lo stato di diritto E continueremo a farlo anche senza il permesso dei futuristi populisti dischi vecchi lo dice Matteo Renzi su Facebook e poi Rivendica la decisione di votare ieri insieme al centrodestra sulla prescrizione dopo che il Ministro della Giustizia Bonafede aveva detto prendo atto Italia viva che isolata dalla maggioranza mutande insieme a Forza Italia alle opposizioni la proposta le parole di buona fede che voleva abolire la prescrizione non è passata abbiamo bloccato Forza Italia il centro-destra a parte Italia conclude guardasigilli vedono maggioranza che ha deciso di andare avanti con un PD molto compatto la cronaca una bomba è stata fatta esplodere a Foggia contro un centro per anziani di proprietà del gruppo sanità più il cui responsabile delle risorseCristian vigilante che ha già subito un attentato dinamitardo il 3 gennaio scorso Tu digli esploso mentre all’interno del €100 al lavoro una donna delle pulizie che è rimasta illesa soccorso dal personale del 118 è stata portata al pronto soccorso in stato di shock e paura all’alba nella zona Nord di Roma dove uno smottamento ha interessato un palazzo di quattro piani a Castel Giubileo nessuno è rimasto ferito ma i 11 occupanti dell’edificio che erano bloccati all’interno sono stati messi in salvo dai vigili del fuoco la polizia secondo quanto riferito dai pompieri le operazioni di soccorso sono risultate molto complesse per L’importante massa di terreno fangoso che ha frenato finché dura un flash di cinema Sara l’attrice Cate Blanchett Apri chiedere la giuria internazionale del concorso della 67esima mostra del cinema di Venezia in programma dal 2 al 12 settembre 2020 è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima inizio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa