Ultime Notizie Roma del 16-01-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno nuovamente la politica e un’apertura prendo atto che Italia viva sia isolato dalla maggioranza votano insieme la partita lì alle opposizioni la proposta che voleva abolire la prescrizione non è passata abbiamo bloccato falsità è il centro-destra sono le parole del ministro della giustizia Alfonso Bonafede ieri su Radio Capital parole che hanno di fatto provocato la reazione del leader in sala Evviva Matteo Renzi su Facebook che Rivendica la decisione quella di votare il centrodestra sulla prescrizione Italia viva spiegato il guardasigilli però una maggioranza che ha deciso di andare avanti con un molto compatto pensi replica non abbiamo rotto la maggioranza abbiamo solo di dello stato di diritto continueremo a farlo anche senza il permesso dei populisti quelli nuovi e quelli vecchi abbiamo fatto un governo insieme per mandare a casa Salvini non per diventare grilli per condominiale nostro paeseattivati investimenti per 150 miliardi degli oltre 1000 miliardi europei sul fronte del Green Deal noi come Intesa Sanpaolo siamo disponibili a finanziare 50 miliardi dimostrare che nel nostro paese si può fare investimenti l’ho detto il CEO di Intesa Carlo Messina nel corso della presentazione dei risultati del 2019 e lo sviluppo sostenibile Intesa Attiva due nuovi progetti nella promozione dell’inclusione finanziaria mette a disposizione fino a 1,25 miliardi di euro per le madri lavoratrici e imprenditrici e per le persone ultracinquantenni con difficoltà di accesso alla pensione in chiusura una notizia che arriva dall’estero stiamo dando il nostre truppe Lidia per sostenere la pace lo annunciato il presidente turco erdogan e illustrando le linee di politica estera nel suo discorso programmatico di inizio anno il generale haftar informa il ministro degli Esteri il proprio assenso a partecipare alla conferenza di Berlino lo riferisce un tritone limitante della Catena Al Arabiya citando proprie fonti la salita La rabbia dei giorni fa aveva riferito che a tarantella decisoinvita a partecipare alla conferenza internazionale sulla Libia domenica nella capitale tedesca anche il garage accetta l’invito è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa