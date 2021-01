Ultime Notizie Roma del 16-01-2021 ore 11:10

romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio e ti ho portato da 20.000 a 25.000 il numero dei militari della Guardia Nazionale che presiederanno divento del presidente Joe biden a Washington è l’inaugurazione Nina curation dei così viene chiamato di mercoledì prossimo pentagono autorizzato un ulteriore rafforzamento del imponente dispositivo di sicurezza deciso dopo la salsa capitale dell’epifania e le minacce di gruppi dell’estrema destra almeno 3000 persone si sono marcia dall’honduras con l’intenzione di raggiungere gli Stati Uniti nonostante le restrizioni imposte dal Guatemala dal Messico lungo il loro cammino molti di loro credono che il presidente Joe biden che si insedia mercoledì alle politiche migratorie degli Stati Uniti anche se vuoi shilton via già avvertiti Size taglia le dosi l’Italia del 29% alcuni tutte le mogli italiane in ogni sede dice il commissario all’emergenzaDavide che scrive la casa farmaceutica americana combino dosi sarà un problema per proseguire con le vaccinazioni bisogna ripristinare le forniture minaccia azioni legali prisen risponde torneremo alle previste dal 25 gennaio l’istituto superiore di sanità Ministero della Salute parla di un alto rischio epidemia incontrollabile Bolzano Lombardia Sicilia passano in zona rossa un momento da 5 settimane consecutive 11 le regioni a rischio elevato in particolare Lombardia e provincia autonoma di Bolzano dal 17 gennaio cambiano ancora i colori delle tre vani Maria Rossa 9 in arancione e torniamo a parlare di scuola il punto con Marcello Pacifico presidente del sindacato ANIEF arrivando che dovrebbe fare per mettere il nuovo concorso per diventare insegnanti IRC e pure Ha ribadito come sia necessario è fondamentaleandare comunque a prevedere un meccanismo diverso concorso riservato straordinario per tutto il personale che da anni insegna nei posti come insegnante di Rossana e dal 2004 è da 16 anni che purtroppo abbiamo bloccato i concorsi e da 16 anni che chiamiamo precari È tuttavia oggi nonostante vorremmo vogliamo riservare una quota fino al 50% dei posti del nuovo concorso tutto questo però non basta c’erano delle procedure di concorsi per titoli che vadano Il personale non lo dice solo L’hanno detto anche i vescovi perché Lombardia e bisogna assolutamente Non disperdere queste risorse Anche perché c’è una una udienza a Lussemburgo in Corte di Giustizia Europea e li Daniel poi dopo questa sentenza i giudici nazionali di stabilizzare il personalel’unico sindacato che dalla sua fondazione Cerca sempre di combattere la precarietà l’abuso dei contratti a termine bisogna finalmente delle stabili anche per i docenti di religione ed è tutto anche per questa edizione buon proseguimento di ascolto

