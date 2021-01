Ultime Notizie Roma del 16-01-2021 ore 13:10

romadailynews radiogiornale e buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio domani gran parte dell’Italia zona arancione mentre Lombardia Sicilia e provincia di Bolzano Torneranno in zona rossa l’indice RT Nazionale risalito a 109 la cabina di regia parla di rischio alto di un’epidemia non controllate non gestibile non è un impennata la sicura presidente dell’istituto superiore di sanità brusaferro segno che le misure adottate finora funzionano ma il ministro speranza avverte che senza il massimo rispetto delle ordinanze si perde il controllo del contagio Lombardia e provincia di Bolzano sono da presentare ricorso campagna altri 5 regioni restano in zona gialla fine settimana di lavoro per Giuseppe Conte che prepara le comunicazioni al parlamento della prossima settimana mentre fervono le consultazioni per ottenere la maggioranza al Senato conferma la possibile assunzione di Italia Viva a sostegno del premier nasce un gruppo parlamentare per raccogliere il responsabile gli appelli anticrisi Zingaretti conferma il sostegno al ponte ma pone condizioni di Maio chiudedi tornare corretti perché è inaffidabile circa 800.000 ragazzi delle superiori torneranno a scuola da lunedì alternati mentre altri nelle zone rosse rimarranno a casa è il caso degli studenti che frequentavano nei giorni scorsi loro istituti Lombardia in Alto Adige mentre in Sicilia sono stati avviati test per alunni docenti in vista del possibile ritorno a scuola delle elementari delle prime medie i nomi di alcune zone sono state occupate in sicurezza con tamponi auto tra le novità del nuovo dpcm anche la possibilità di svolgere in presenza e concorsi per i docenti interrotti causa covid un milione di italiani ricevuto il vaccino anti covid ha annunciato ieri con te ma il proseguimento della campagna vaccinale deve ora fare i conti con la decisione della seiser di ridurre i ritmi delle consegne da lunedì ne arriveranno quasi il 30% in meno rispetto a quanto concordato Il commissario Arcuri ha scritto upsider Italia chiedendo l’immediato ripristino delle quantità da distribuire nel nostro paese riservandosi in assenza di risposte ogni eventuale azione conseguente in tutte le sedi è stato arrestato con l’accusa di omicidio volontario l’uomo rintracciato ieri sera dai carabiniericomando provinciale di Ascoli Piceno dopo l’omicidio di Franco Lettieri il 56enne di Salerno ex collaboratore di giustizia ucciso a colpi di coltello in via dei Soderini in pieno centro storico di Ascoli si tratta di un muratore rumeno di 57 anni residente anche lui in città ora in carcere sentito durante la notte non ha confessato l’omicidio ma inchiodarlo ci sarebbero elementi raccolti dagli investigatori che mediatamente hanno avviato le indagini partendo dal nome che ha fatto prima di morire ed è tutto buon proseguimento di Ascolta

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa