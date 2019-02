Ultime Notizie Roma del 16-02-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta svizzero Bruno Ganz è morto a Zurigo a 77 anni lo scrive la d piaci tanto il suo Management fouganza se ne va un grandissimo attore di cinema e teatro molto amato dal pubblico Internet è riconosciuto dalla critica di settore indimenticabile e la sua interpretazione del dittatore A dopo la caduta 2004 un incendio divampato la scorsa notte nella baraccopoli di San Ferdinando Reggio Calabria ha provocato una vittima si tratta di un ventinovenne di nazionalità senegalese l’uomo viveva in una piccola roulotte all’interno del campo le fiamme sono divampate in una baracca di una quindicina di metri da dove si trovava Ma si sono rapidamente prepagate a causa del materiale usato per costruire le baracche legno plastica cartoniÈ stato cauto nel sonno non ha avuto scampo nel rogo sono state distrutte una ventina di Baratti a Tirana dove L’opposizione albanese guidata da l’ultima discesa oggi in piazza contro il governo del premier socialista Edi Rama per chiedere un governo transitorio che prepari elezioni anticipate che siano liberi e il rispetto degli standard internazionali un gruppo di manifestanti hanno il Palazzo di Governo tentando di sfondare l’entrata principale ma sono poi stati respinti dalle forze della Guardia repubblicana che all’interno dell’edificio ha lanciato lacrimogeni dal 1992 ad oggi sono oltre 26000 quasi 1000 l’hanno gli individui che hanno subito un illegittima restrizione della propria Libertà personale prima di essere assolti con sentenza passata in giudicato Non ricordo il presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti casellati all’incontro della camera penale a Padova numeri pesanti che obbligano ad una necessaria riflessione sulle figata degliTV predisposti per tutelare il massimo rispetto del diritto alla libertà personale preservare il sistema dal rischio di errori è un quartiere quasi completamente ha dato quello di Castello a Cagliari che ospita la prefettura Dove è previsto il tavolo di filiera del latte ovino convocato dal ministro Gianmarco centinaio al vertice sono chiamati la Sardegna le associazioni degli allevatori pastori industriali e responsabili delle cooperative è tutto per ora dalla redazione vi diamo appuntamento alle prossime news

