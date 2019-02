Ultime Notizie Roma del 16-02-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione sabato 16 febbraio in studio Giuliano apertura ancora una volta il rogo e la baraccopoli di San Ferdinando un incendio divampato nella notte in provincia di Reggio Calabria provocando la morte di un migrante il ventinovenne del Senegal la tua identificazione in mattinata Tutto che nel corso della notte gli stessi migranti avevano indicato la vittima come Aldo di allo l’equivoco è nato perché di arlo mancava all’appello l’uomo viveva in una piccola roulotte all’interno del campo letame sono in una baracca di una quindicina di metri da dove si trovava ma ci sono rapidamente propagate l’extracomunitario è stato colto nel sonno non ho avuto scampo salgono così a tre le vittime degli incendi nella baraccopoli San Ferdinando registrato in un eremo le parole del Ministro dell’Interno Matteo Salvini che restano critiche ma stabili le condizioni di Umberto Bossi ricoverato da giovedì sera nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Circolo di Varesemedico diramato dalla direzione sanitaria che precisa che il fondatore della Lega insediato è monitorato costantemente che proseguono le indagini diagnostiche Per chiarire il quadro clinico il prossimo aggiornamento su Boschi a quanto Si è saputo colpito da lunedì 18 lutto nel mondo del cinema La Torre di Ruggiero Bruno Ganz è morto a Zurigo a 77 anni con lui è un grande attore di cinema e teatro molto amato dal pubblico internazionale riconosciuto dalla critica di settore va ricordato Inoltre come Ganz piazzato anche un famosissimo interprete teatrale l’ultima notizia in chiusura Wanda Nara è sotto shock elettrico della tua auto in macchina con lei c’erano anche i tre figli maschi attimi di paura per la moglie agente di Mauro Icardi mentre accompagnano i figli a Como dove avrebbero dovuto disputare una partita di calcio fortunatamente nessuna conseguenza se non un grande spavento da parte di tutta la famiglia Traduci una notizia Grazie per averci seguito le news tornano la prossima edizione

