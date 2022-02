Ultime Notizie Roma del 16-02-2022 ore 07:10

romadailynews radiogiornale mercoledì 16 febbraio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi è il giorno di capodanno intelligence americana come la data del possibile attacco Russo contro l’Ucraina e che il presidente di Anes Chi ha fatto diventare per decreto giornata dell’Unità Nazionale ieri però Mosca iniziato il ritiro delle truppe dal confine ucraino permangono Tuttavia dubbi da parte della NATO di biden un attacco resta sempre possibile Siccome il presidente americano oggi a Bruxelles in riunione dei ministri della Difesa dell’Alleanza Atlantica draghi a fare il Macron Di Maio domani a Mosca in primavera e referendum sull’energia con la corte costituzionale che ha dichiarato inammissibile il quesito proposto poiché non sarebbe preservata la tutela minima costituzionalmente necessaria della vita umana delusione dell’associazione Coscioni proseguiremo con altri strumenti annunci a cappato per oggi attesa la pronuncia della consulta sugli altri sette referendum Tra cui quello sulla depenalizzazione della cannabisb&b l’eliminazione del Green Park il 31 marzo uno scenario possibile se sarà completata la campagna vaccinale anti-covid si potrà immaginare un progressivo allentamento delle misure restrittive afferma il Sottosegretario costa oggi al voto di fiducia sul decreto per la proroga dello stato di emergenza in green pass stop alle proroghe per le concessioni balneari da gennaio 2004 uno dei requisiti sarà quello di garantire a tutti l’accesso al mare concessioni già in regola saranno valide anche oltre la proroga al 2023 te la devi Mi guida un treno Alcar ombrellone ma anche a tutelare gli investimenti chiede però modifiche la lega e ora la scuola Marcello Pacifico presidente del sindacato ANIEF personale della Guardia di Finanza ma anche delle guardie penitenziarie A questo punto per lei diversi appuntamenti quanti quali da una parteil Consiglio di Stato ma anche il consiglio di settembre del prossimo mese andrà a discutere sulle costituzionale di un obbligo quello vaccinale che tra l’altro in questo momento in questi tutti i prezzi del mondo è stato eliminato e quindi buon senso il governo dovrebbe rimuovere per l’attuale stato della Sardegna tutto proseguimento ti ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa