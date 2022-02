Ultime Notizie Roma del 16-02-2022 ore 13:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Mosca non c’è la fine delle esercitazioni militari in Crimea dove dispiegamento di truppe aveva alimentato i timori di un invasione dell’Ucraina hi-vis di essere tranne gli attacchi cibernetici del neonato nota Simply Chiari di descalation Anzi le truppe russe sono aumentate vicesegretario generale stone del belga Bruxelles dobbiamo vedere Infatti Oltre le parole dice la presidente della commissione europea Ursula Lyon e che assicura che l’Unione Europea è pronta ad affrontare eventuali crisi energetiche nel caso in cui la Russia Tagli le forniture di gas scettico borrell se fosse vero sarebbe un segnale di distensione ma bisogna controllare la Corte di Giustizia Europea respinge ricorso di Ungheria e Polonia contro il meccanismo di condizionalità che lega l’erogazione dei fondi europei al rispetto dello stato di diritto Budapest Varsavia chiedevano di annullare il Rigoche permette agli europei di sospendere i pagamenti e gli stati in cui lo stato di diritto e minacciato la commissione incaricata di attivarlo aveva accettato in accordo con il 27 di aspettare la decisione della Corte prima di agire nonostante il regolamento Asi entrato in vigore a gennaio 2021 la ministra ungherese Varga bolla come abuso di potere verdetto della Corte un attacco alla serenità Osserva il vice ministro polacco Caletta la percentuale di posti letto in terapia intensiva occupati da pazienti covid Resta al 12% in Italia in 24 ore cresce solo in Liguria mentre Cala in 13 regioni Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Marche Bolzano Trento Umbria Sicilia Toscana Veneto secondo l’agenzia per i servizi sanitari regionali il tasso è stabile in sette regioni Lazio Lombardia Molise Puglia Sardegna Piemonte Valle d’Aosta l’eliminazione del grippato il 31 marzo è uno scenario possibile dice il Sottosegretario costa ogni persona che ha fame sete ogni straniero ine ogni persona senza vestiti ogni malato e Ogni Carcerato il bambino che Giuseppe custodisce E noi siamo invitati a costruire questa gente come ha fatto lui l’ha detto Papa Francesco nell’udienza generale di oggi nella quale dichiara che essere Cristiano e non solo seguire da pe.de.ma custodire la vita la prof quella degli altri e della chiesa ed ora spazio alla scuola Marcello Pacifico presidente del sindacato a non siamo d’accordo all’idea di poter andare a 64 anni in pensione Magari il 3% di penalizzazione nell’assegno 63 anni e l’età pensionabile che vale in tutta Europa in tutti i paesi più economicamente sviluppati Dopo 35 anni di servizio si dovrebbe andare in pensione col massimo della pensione perché si lavora per vivere ma non si vive per lavorare e tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa