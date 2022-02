Ultime Notizie Roma del 16-02-2022 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera da redazione in studio Giuliano Ferrigno crisi Russia Ucraina allenato non crede che Mosca stia ritirando le truppe dal confine al contrario sembra che aumenti la massa mento ha detto il segretario generale Genta unterberg al suo arrivo alla riunione dei ministri della Difesa quello che vediamo perché hanno aumentato il numero delle truppe e molte altre sono in arrivo aggiunge Intanto il presidente turco erdogan rilancia la candidatura della Turchia rivestire il ruolo di mediatore nella crisi e ribadisce il presidente russo Putin e al ucraino Denise Chi ha incontrati ad Ankara torniamo in Italia il diritto alla vita va tutelato con queste parole la Corte Costituzionale ha bocciato ieri il referendum sull’eutanasia non è finita perché oggi la decisione è tua altri 7 quesiti referendari in materia di giustizia legalizzazione della cannabis promosso dall’ associazione Coscioni della di Caridà meglio legali l’obiettivo del referendum sulla cannacancellare il reato di coltivazione di questa sostanza il che sopprime rebbe le pene detentive da 2 a 6 anni si sarebbe condannati solo in caso di spaccio trasporto ed esportazione quindi la cronaca 45 arresti 80 perquisizioni droga armi e beni sequestrati per un valore di circa €2000000 è questo il bilancio di una maxi operazione congiunta che ha consentito alla direzione investigativa Antimafia di polizia giudiziaria di Italia Belgio Croazia Germania Spagna paesi bassi e Stati Uniti di disarticolare un’organizzazione albanese di tipo mafioso operante nel traffico internazionale di sostanze stupefacenti nel villaggio organizzazione secondo quanto ricostruito dagli investigatori importava e gestiva il traffico all’ingrosso di cocaina proveniente dall’America Latina e non ho papà per via aerea e terrestre il pericoloso gruppo criminale aveva costituito una società in Spagna Germania e Croazia per riciclare gli ingenti profitti utilizzando prestanome dispositivi per comunicazioni più Tate ed effettuando regolari viaggi per Dubai in Messico e Colombia andiamo a Bruxelles il Parlamento Europeoovviamente mente l’altro te di anticancro in cui viene inserita una differenziazione nelle etichette sul divano tra il consumo e l’abuso il Parlamento Europeo salva quasi diecimila anni di storia del vino sociale presidente della Coldiretti Ettore Prandini che oggi al lavoro di squadra dei parlamentari italiani per la difesa di un settore che vale 12 miliardi di fatturato dei quali 7,1 miliardi di export e offre direttamente o indirettamente occupazione a 1,3 milioni di persone se analisi vedi che te non apparirà dunque la scritta cancerogeno entrato in chiusura le discoteche sono ufficialmente riaperta il primo pensiero del Governo è andato alla lotta contro il fenomeno sempre più diffuso della somministrazione di droghe a vittima ignara all’interno dei locali emerse nei mesi scorsi in diversi paesi la cosiddetta droga dello stupro per prevenire il fenomeno è stata in particolare istituita una linea telefonica e attiva 24 ore su 24 7 giorni su 7 a cui poter accedere anche in maniera anonima inquadrando un querrecode disponibile nei bagni di bar e discoteche in tutte le città francesi dall’altra parte del telefono ucciso dalla Poliziaazienda armeria a seconda dei casi era l’ultima notizia per il momento l’informazione torna la prossima edizione

