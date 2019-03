Ultime Notizie Roma del 16-03-2019 ore 07:10

romadailynews radiogiornale e sabato 16 marzo Buongiorno da Francesco Vitale è morta mix di sostanze radioattive Imane fadil la modella marocchina di 34 anni testimone chiave nell’inchiesta sul caso Ruby contro Berlusconi e quanto emerso dagli esiti degli esami tossicologici è arrivato il 6 marzo alla Scala di Milano da giovane aveva detto ai suoi familiari avvocati che temeva di essere avvelenata disposta l’autopsia è stato rinviato in custodia cautelare il 5 aprile brenton tarante suprematista bianco australiano di 28 anni che ieri Nuova Zelanda sparato in due moschee di crociera con un bilancio di almeno 49 morti 48 feriti l’uomo ha ripreso la strage in una Diretta Facebook sul suo mitra anche il nome di Luca Traini autore dell’ attacco contro migranti a Macerata milioni di giovani scesi in piazza ieri in tutto il mondo in numerose città italiane per lo Strike forclimat lo sciopero sul clima per salvare il nostro futuro sulle orme delle attivitàvedete Greta thunberg il presidente Mattarella ha detto che tanti giovani chiedono di agire per difendere il clima vertice A Palazzo Chigi per il via libera del governo al memorandum italia-cina sulla via della seta accordo quadro non vincolante dice Conte Salvini Si impunta sugli f-35 sulla difesa L’Italia non può restare indietro e restare esclusa dalle altre alle quali appartiene da molti anni Si tempera in testa sul decreto sblocca cantieri che mercoledì approda in consiglio dei ministri in Ucraina dopo lo stragismo per Albano scarpe quello verso Toto Cutugno gruppo di deputati Ucraina Infatti chiesto al capo dei servizi di sicurezza per impedire l’ingresso nel paese il cantante italiano per le sue presunte posizioni filorusse Cutugno a un concerto in programma a chi era il 23 Marzo si dice sorpresa è dispiaciuto sono apolitico lo sport Fiorentina Cagliari 21 a Cagliari nell’anticipo della 28A giornata di Serie A di calcio oggi in campo Sassuolo Sampdoria alle 15:00 Spal Roma alle 18:00 e Torino Bologna alle 20:30 per la Champions League la JuventusPer i quarti per l’ipotetica semifinale invece la vincente del derby inglese Tottenham Manchester City Europa League il Napoli scrivere all’Arsenale quarti Formula 1 prove oggi in Australia per il rugby Test Match dell’Italia contro la Francia Noi ci fermiamo qui appuntamento a più tardi buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa