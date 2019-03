Ultime Notizie Roma del 16-03-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Frascarelli spiace che muoio sempre qualcuno di giovane non ho mai conosciuto questa persona e non le ho mai parlato così il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi ha risposto oggi a Melfi potenza chi chiedeva un commento sulla morte di Manfredi il testimone nel processo così detto Roby quello che ho letto delle sue dichiarazioni aggiunto Berlusconi mi ha fatto sempre pensare che fossero tutte cose inventate e assurde la procura di Milano Indaga per omicidio volontario per la morte di Manfredi la modella marocchina teste chiave nel processo Ruby voglio controllare settori strategici per la sicurezza nazionale perché le chiavi di casa le devono possedere gli italiani lo ha detto a Lauria potenza il leader della Lega Matteo Salvini rispondendo a una domanda dei giornalistitu la via della seta margine di un’iniziativa elettorale per le regionali che in Basilicata si svolgeranno il 24 Marzo partenza infuocata per il diciottesimo anno della protesta dei gilet gialli sui Champs Elysee Sono in corso scontri fra Black bloc e polizia già dalle 11:00 del mattino un’inversione di tendenza Anita dopo settimane di calma e di manifestazioni con poche centinaia di persone già 20 persone sono state Fermate dalla polizia gli indipendentisti Catalani hanno organizzato per oggi a Madrid una marcia in nome della democrazia e del diritto di scelta sono nella capitale spagnola fino a 50000 persone e le autorità hanno già dispiegato nelle vie del centro oltre 500 agenti di dimostranti e arrivati dalla Catalogna a bordo di 450 pullman sfileranno lungo il Paseo del Prado scrive il paese al grido di l’autodeterminazione non è un reato democrazia è decidere la profporta per il distacco di una valanga in Alto Adige intorno alle 10:30 è accaduto a Maso Corto e un’altra valanga si è staccata stamani sempre in Alto Adige ad Anterselva è tutto per ora dalla redazione Grazie per averci seguito di nuovo buon pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa