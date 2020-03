Ultime Notizie Roma del 16-03-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio è in programma stamani 9 le consiglio dei ministri per il varo del decreto cura Italia con le ultime misure per l’emergenza coronavirus aiuti per medici lavoratori famiglie imprese un’iniezione di sostegno all’economia da circa 5 miliardi di finanziamenti mobilitati per 350 miliardi superato Intanto i 20000 contagi nel nostro paese con la Lombardia che conta oltre la metà dei 2000 decessi registrati in Europa e oggi a Milano arriverà bertolaso per realizzare un nuovo ospedale corrono ai ripari contro l’avanzata del coronavirus anche gli Stati Uniti dove si contano 3400 casi 65 morti New Los Angeles lo stato di Washington e la California decidono la chiusura di bar ristoranti Las Vegas Pegni casinò pensa annuncia che nelle prossime ore arriverà una stretta a livello Federale biden e Sandersl’esercito e accusano Trump di sottovalutare d’emergenza La fedeltà dei tassi di interesse crollano i futures di Wall Street duro colpo all’economia della Cina Travolta per prima dal coronavirus Meno 13 meno 5 % la produzione industriale meno 25 le vendite al dettaglio meno 24,5% investimenti in attività fisse in calore borse cinesi con un Kong che perde oltre il 2% vengono intanto registrati solo 16 nuovi casi di contagio nei paesi in cui quattro vn12 importati 14 decessi aggettivi tutti i nuclei il tasso di guarigione sale lo 83 8% l’Europa si scopre sempre più travolta dal coronavirus con i decessi che hanno superato quota 2 mila indugia ancora nelle misure la Francia dove ieri si è votato per le comunali tensione alle stelle ma anche la movida Oggi riunione del governo sulle misure sanitarie da adottare già la Germania chiude le frontiere la Spagna schiera l’esercito in Austria Repubblica Ceca misuracome in Italia strappo nella casa reale di Spagna re Felipe Sesto rompe col padre Juan Carlos e rinuncia all’eredità contestualmente Irene dito chest di EA percepire il fondo di quasi €200000 ha diritto in base al bilancio della casa reale la vicenda dopo l’apertura da parte di un’inchiesta sui 100 milioni di euro che Juan Carlos avrebbe ricevuto dalla casa reale Saudita in Italia ed Europa in questa settimana si capirà come quando tornare sui campi di calcio coronavirus permettendo oggi assemblea della Lega Serie A Mentre domani compra scuole UEFA sulle coppe europee su l’euro 2020 quando ricominceremo sarà tutto più bello commenta Mancini dopo Valencia a Taranto in quarantena fino al 24 Marzo Tokyo 2020 domani il punto del zio e ci fermiamo qui buon proseguimento di appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa