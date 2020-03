Ultime Notizie Roma del 16-03-2020 ore 11:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio è in programma questa mattina il Consiglio dei Ministri per il varo del decreto con l’Italia con le ultime misure per l’emergenza coronavirus aiuti per medici lavoratori famiglie imprese un’iniezione di sostegno economia da circa 25 miliardi mobilitati per 350 miliardi superato in tanti 20000 contagi nel nostro paese con la Lombardia che conta oltre la metà di 2000 decessi registrati finora Europa e oggi a Milano arriverà bertolaso per realizzare l’appello di Conte non intervista al Corriere della Sera saranno settimane due dobbiamo stare uniti al momento dei sacrifici e delle scelte responsabili non possiamo abbassare la guardia alimentare polemiche Non espelle le folle Corona ripari contro l’avanzata del coronavirus anche gli Stati Uniti dove si contano 3400 casi 65 morti New York Los Angeles e lo stato di Washington e la California decidono la chiusura di bar e ristorantiSpegni casinò pensa non c’è che nelle prossime ore arriverà una stretta a livello Federale biden e Sanders chiedono l’esercito e accusano Trump di sottovalutare d’emergenza la fede taglia i tassi di interesse duro colpo all’economia della Cina Travolta per prima dalla coronavirus Meno 13 5% la produzione industriale meno 25 la vendita al dettaglio meno 24/5 Chimenti in attività vengono intanto registrati solo 16 nuovi casi di contagio nel paese 412 importati 14 decessi aggiuntivi il tasso di guarigione stuller 83 8% ai minimi in tre settimane i nuovi contagi in Corea del Sud la Banca Centrale cinese in mezzo sui mercati 100 miliardi di One da attraverso una linea di credito di medio termine a un anno e al tasso di interesse del 15% lo scopo di assicurare una liquidità sufficiente sui mercati borse in picchiata in asia-pacifico con epicentro Sidney nonostante l’intervento di ieri sera della fede Tokyomisure della banca centrale giapponese ritenute insufficienti Shanghai One SV apertura negativa per Piazza Affari MN 16 percento lo spread sale di 10 punti a Porta 243 e loro si scopre sempre più travolta dal treno virus con i decessi che hanno superato quota 2 mila indugia ancora nelle misure della Francia dove ieri si è votato per le comunali attenzione alle stelle ma anche la Morina Oggi riunione del governo sulle misure sanitari da adottare la Germania chiude le frontiere la Spagna schiera l’esercito in Austria Repubblica Ceca misure come in Italia e rientrerà oggi dal Giappone il comandante della Diamond Princess General Ma gli altri 15 italiani tutti i risultati negativi al secondo test per il coronavirus dopo la quarantena abbiamo vissuto momenti impegnativi a bordo ricevuto tante dimostrazioni di supporto ma fatto solo il mio lavoro a fermarmi spiegando che quando rientrerà poi subito a casa nel napoletano Fiat Chrysler Maserati sospenderanno temporaneamente la produzione nella maggior parte dei loro stabilimenti produttivi in Europa fino al 27 marzo la decisione rientromisure in risposta all’emergenza coronavirus chiuderanno in Italia Melfi Pomigliano Cassino le carrozzerie di Mirafiori Grugliasco e Modena all’estero le fabbriche di greco in Serbia è in Polonia in Italia Europa in questa settimana si capirà come e quando tornare sui campi di calcio coronavirus permettendo oggi assemblea della Lega Serie A Mentre domani conference colla UEFA sulle coppe europei 2020 quando ricominceremo sarà tutto più bello commenta Mancini dopo Valentia Atalanta in quarantena fino al 24 Marzo Tokyo 2020 domani punto del giro ed era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa