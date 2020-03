Ultime Notizie Roma del 16-03-2020 ore 12:10

romadailynews radiogiornale Roberta Frascarelli coronavirus Le borse sono a picco le principali Borse europee temono il contagio da coronavirus dopo che misure restrittive sono state adottate anche da altri governi Al di là delle Alpi Parigi in meno 9,5% la peggiore preceduta da Madrid è meno 8,9 % Francoforte meno 8 % e Londra meno 7,7% Milano Meno 7 % continua a salire il differenziale tra Btp e Bund è il rendimento del decennale italiano supera la soglia del 2% il Consiglio dei Ministri per il varo del decreto per le misure per il contrasto alle emergenze a coronavirus si tiene oggi aiuti per medici lavoratori famiglie imprese e un’iniezione di sostegno all’economia subito da circa 25 miliardi e finemobilitati per 350 miliardi il presidente francese Emmanuel Macron parlerà stasera alla nazione lo si è appreso dall’eliseo dal presidente si attendono nuovi annunci di draft lezioni dopo il quadro allarmante sulla situazione dell’epidemia di coronavirus e e l’affollamento negli ospedali di capo dello Stato Sergio Mattarella ricorda In questo momento particolarmente difficile per il nostro paese I magistrati Nicola giacumbi Girolamo Minervini e Guido Galli uccisi negli anni di piombo ed esemplari servitori dello stato al servizio della Giustizia e del loro coraggioso e sobrio operato svolto mettendo a rischio la propria vita va assunto ad esempio per la crescita della coscienza civile e la riaffermazione dei valori della legalità nelle istituzioni e nella società diceva una nota Mattarella crisi parlamentare y-dna dimokratia e medico ricoverato in ospedale da domenica sera a Larissa Greciaera già a casa da due giorni ma le sue condizioni hanno reso necessario il ricovero scrivono i media ellenici Secondo l’ultimo aggiornamento dato ieri dall’infettivologo sotiris Mi dai il numero di casa in Grecia sanità 331 con 4 morti in casi di coronavirus fuori dalla Cina hanno superato per la prima volta quelli nel paese asiatico secondo L’ultimo bollettino diffuso dalla John Hopkins University Icon tratteggiati nel mondo sono 87 mila controlli 80860 dichiarati dalle autorità cinesi oggi le persone morte fuori dalla Cina sono più di 3241 contro 3208 vittime in Cina ed è tutto per ora Grazie dell’attenzione vi diamo appuntamento alle prossime

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa