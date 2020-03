Ultime Notizie Roma del 16-03-2020 ore 15:10

romadailynews radiogiornale in studio Frascarelli ore 6:27 il comandante arma voglia di tornare a casa è pronto al rientro in Italia il comandante della Diamond Princess è già al termine del periodo di quarantena in Giappone dopo essere risultato negativo al secondo te serve il coronavirus Sono molto felice di rientrare nel nostro paese insieme agli altri ragazzi italiani del mio equipaggio e devi abbracciare finalmente la mia famiglia abbiamo vissuto momenti impegnativi a bordo abbiamo ricevuto tante dimostrazioni di supporti affetto e Ringrazio tutti per esserci stati vicini Ha detto arma in una dichiarazione rilasciata dalla poi in Piazza Affari frena ancora con l’indice MIB in calo del 9% a quattordici Mila e Cinquecentopunti sui livelli delle settembre del 2012 maglia nera per acqua ci ha meno 17 % che annunciato la chiusura degli impegni europei e rialzo dello Spread 248 punti ulteriormente Unicredit mentre BPER è congelata al ribasso Sotto tiro UBI Banca Intesa e banco BPM congelate Atlantia e Kim in attesa dei conti in Brasile si papà ha promulgato una legge sull’ordinamento giudiziario dello stato della Città del Vaticano aggiornando le precedenti norme di legge 1987 le loro successive modifiche che c’erano state con la legge del 2008 Ricordando le ultime riforme normativa già messa in campo il pontefice sottolinea in vendita con quest’opera di progressivo aggiornamento legislativo e di riordino istituzionale desidero adesso introdurre alcune modifiche all’aspetto che l’ordinamento giudiziario volte ad aumentare leuna palazzina esplosa a Seriate Bergamo una delle zone tra le più colpite dal coronavirus sta in via Dante sembra sia stata causata da una bombola di ghiaccio c’è un morto lo so che si è verificato in centro a Seriate accanto alla chiesa parrocchiale e ha sventrato un’abitazione quei detriti sono finiti in strada sul posto sono intervenuti i mezzi dei Vigili del Fuoco e carabinieri indagano sulle cause dell’esplosione anche una donna di 59 anni che è stata portata in eliambulanza all’ospedale Niguarda di Milano è rimasta ferita in modo molto grave nelle esplosione e del terrore Grazie dell’ascolto appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa