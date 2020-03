Ultime Notizie Roma del 16-03-2020 ore 16:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio apertura l’appello della Lombardia tramite il suo Presidente Fontana credo che ci sia una percezione sbagliatissima Roma e non solo la situazione è oggettivamente gravissima al virus e subdolo scompare e ricompare colpisce duro Siamo agli sgoccioli dei letti per la terapia intensiva l’assessore mi dice che sono poche decine quelli liberi Ha ribadito il governatore Attilio Fontana siamo vicini al momento in cui non avremo posti letto in rianimazione questa sera alle 18 ci sarà un appuntamento telefonico con una protezione civile per avere il via libera al progetto di un ospedale da 500 posti di terapia intensiva nei padiglioni della Fiera di Milano il capo delegazione del PD al governo Franceschini intanto dice stop alle polemiche Siamo tutti sulla stessa barca e non c’è tempo da sprecare appello della Bnon vado in banca usare i servizi on-line Sono lieto che il governo tedesco abbia annunciato che invierà un milione di mascherine in Italia le parole sono delle commissario europeo al mercato interno alti brenton ed anche il ministro Di Maio annunciato lo sblocco dell’export di mascherine tutte e schermi facciali da Germania e Francia CGIL CISL e UIL denunciano intanto l’intollerabile situazione relativa alla scarsità e alla inadeguatezza della diffusione dei dispositivi di protezione individuali l’Agenzia delle Entrate fa sapere che è stato sospeso l’invio delle cartelle di pagamento e degli altri atti di riscossione sono Intanto 156000 in 142 paesi casi di coronavirus 5800 le vittime si è l’ultimo bilancio della John Hopkins University la Cina resta il paese con il maggior numero di contagi seguito da Italia Iran e Corea del Sud dove però i nuovi casi nelle ultime 24 oresono solo 76 ai minimi dal 21 febbraio il primo paese europeo per numero di casi dopo l’Italia e la Spagna seguito dalla Germania allarme del ministro dell’educazione francese a rischio la metà della popolazione chiuse nel paese le stazioni di sci ma si vota comunque per le elezioni municipali tutta la Repubblica Ceca in quarantena l’Austria chiuso tutto seguendo il modello italiano sale il numero dei casi negli Stati Uniti sono più di 2800 e si cerca di capire come intervenire per sostenere l’economia la politica monetaria sta andando in aiuto alle famiglie e alle imprese mantenendo i tassi di interesse eccezionalmente bassi le misure che abbiamo adottato spingeranno a non tagliare il credito all’economia reale se possibile ad aumentarlo le banche possono ottenere prestiti dalla BCE Per 3000 miliardi di euro alle condizioni più favorevoli mai registrate lo ha detto Fabio Panetta membro del comitato esecutivo della BCE aggiungendo Nel 2020 effettueremo acquisti per160 miliardi in titoli di Stato Tanto tra le vittime delle coronavirus Vittorio gregotti uno dei Padri dell’architettura italiana urbanistica di fama mondiale Aveva 92 anni ed era ricoverato per una polmonite legata al coronavirus l’ho scritto in un posto e Stefano Boeri presidente della triennale che ha commentato se ne va in queste ore coupon maestro dell’architettura internazionale è tutto per il momento Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa