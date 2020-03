Ultime Notizie Roma del 16-03-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione nel studio Giuliano Ferrigno emergenza per apertura iniziano a scarseggiare le scorte di mascherine a più alta protezione utilizzato in particolar modo nelle terapie Intensive allarme arriva dal Presidente dell’Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri Alessandro Verga quello che ha scritto una lettera al Presidente della Repubblica spiegando che non Badia le scorte basteranno ancora solo per un paio di giorni si rischia scrive di paralizzare un rallentare l’efficacia dell’impegno nel tentativo di salvare il maggior numero di vite umane e le lavorazioni sartoriali di alcuni istituti penitenziari dove vengono impiegati i detenuti potrebbero essere immediatamente riconvertite per iniziare a produrre mascherine di tipo chirurgico niente non tessuto per rispondere all’emergenza sanitaria in corso e poi sul progetto qui starebbero lavorando si apprende da fonti del Ministero della Giustizia dipartimento Amministrazione Penitenziaria che ha ricevuto oggi il via libera lo spazio Milanola lega di serie A con i rappresentanti dei venti Club collegati in conference call come ormai avviene da un paio di settimane per l’emergenza coronavirus all’ordine del giorno c’è il bando per la vendita dei diritti TV Quant’è Ma rischia di passare in secondo piano rispetto alla discussione sugli effetti della pandemia sul resto del campionato attualmente sospeso così come gli allenamenti delle squadre latteria punta e completare il campionato e per questo così come la FIGC chiede lo spostamento delle europee a giugno in chiusura Cambiamo argomento migranti un bambino di 6 anni è morto a causa di un incendio scoppiato nel campo di profughi rifugiati sull’isola greca di Lesbo lo riferisce la CNN secondo le prime indicazioni l’incendio potrebbe essere scoppiato in una cucina di fortuna nel campo domani in videoconferenza il Summit trilaterale fa il presidente tu per dogana la cancelliera tedesca Merkel è il presidente francese Macron per discutere sulla crisi dei migranti e delle azioni Siria è tutto grazie per averci seguito l’estate qui con noi

