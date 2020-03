Ultime Notizie Roma del 16-03-2020 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno varato il decreto pura Italia una manovra Poderosa secondo il premier Giuseppe Conte da 25 miliardi macchine attiverà 350 secondo le Stime del ministro Gualtieri chicoana spiega invece un capitolo molto corposo di 10 miliardi di sostegno all’occupazione ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito Affinché nessuno perde il posto di lavoro a causa del coronavirus 3000005744 interno venga salvaguardato con una coordinamento Per quel che riguarda la gestione delle frontiereche ti assicuri La libera circolazione delle merci Prima di tutto medicina e materiale medico nonché cibo domani in videoconferenza vertice straordinario dei leader europei Intanto i casi di coronavirus fuori dalla Cina Non superato per la prima volta quelli nel paese asiatico nel mondo secondo L’ultimo bollettino della John Hopkins University di contagiati Sono 87 mila contro gli 80860 dichiarati dalle autorità cinesi del paese del dragone sono morte 3241 persone controlli 3208 in Cina secondo il bilancio tracciato incorona di questa ucciso più di 6500 persone in tutto il mondo e i contatti sono più di 78253 dicessi su dieci sono avvenuti in Italia è tutto grazie per averci seguito le news tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa