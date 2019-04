Ultime Notizie Roma del 16-04-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitali in studio macro annunciato il lancio da oggi di una raccolta fondi Nazionale internazionale per ricostruire Notre Dame la Cattedrale parigina devastata ieri da un incendio la ricca famiglia francese Pino ha già promesso 100 milioni di euro al lavoro tutta la notte i pompieri secondo i quali Comunque la struttura e salva in fumo la parte in legno crollati l’aguglia è il testo le fiamme sarebbero partite da un’impalcatura aperto un’inchiesta per di colpo 800 milioni di Bronte invadere l’Italia è l’Europa l’allarme di sunrise premier libico chiede alla comunità internazionale di fare presto per fermare il generale ha accusato dal golpe oggi il vice premier libico mai finché sarà ricevuto da Salvini Ministro dell’Interno intanto indagato insieme al Conte Di Maio e Toninelli nell’inchiesta per sequestro di persona relativa alla Sea Watch per tutti insiemearchiviazione e sono oltre 806 mila le richieste Arrivate per il reddito di cittadinanza su 681000 già esaminate ne sono state accolte quasi 488 finte oltre 177000 lo comunica l’INPS spiegando che da stamani inizia a inviare sms o agli utenti la cui stanza è stata accolta partenza Sprint Per la dichiarazione dei redditi precompilata 1000 contatti al minuto nella giornata di ieri Sarà pubblicato stamani la lista definitiva dei candidati del MoVimento 5 Stelle alle elezioni europee risulta indagato alla capolista della circoscrizione nord-ovest Mariangela danzi irrilevante commenta il movimento Borghezio escluso dalla lista della Lega è un errore politico inspiegabile da parte di Salvini commenta al europarlamentare uscente ti verranno oggi pomeriggio capitale di San Severo in provincia di Foggia funerali del Maresciallo dei Carabinieri Vincenzo Di Gennaro ucciso da tre colpi di pistola sparati sabato scorso a Cagnano Varano da un pregiudicato che voleva vendicarsi per dei controlli subitiparteciperanno anche la ministro trenta il presidente della Camera fico lo sport dopo uno deve andare ad Amsterdam stasera a Torino la Juventus ospita l’Ajax per il ritorno dei quarti di finale di Champions League di ieri senza Chiellini infortunato in campo oggi anche l’altra sfida dei quarti tra Barcellona e Manchester United Serie A Atalanta Empoli 0-0 ieri sera nel posticipo della 32esima giornata era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

