Ultime Notizie Roma del 16-04-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in un violento incendio ha devastato nella serata di ieri la Cattedrale di Notre Dame di Parigi simbolo della Francia le fiamme che hanno fatto crollare l’aguglia è il tetto sono ora state completamente domate a questa mattina il segretario di stato all’interno loro hanno incontrato la stampa adesso interrogativo e su come resisterà quello che resta di Notre Dame accantonato il pericolo del Fuoco Il problema è strutturale cronaca il Ministro dell’Interno Matteo Salvini è stato nuovamente iscritto nel registro degli indagati per il reato di sequestro di persona commesso in Siracusa dal 24 al 30 gennaio 2019 per il sì Watch a dirlo è stato lo stesso Salvini che l’inchiesta aperta della procura di Catania sui presunti ritardi nello sbarco della Swatch sono indagati anche il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte vicepremier Luigi Di Maioil ministro Danilo Toninelli per tutti secondo quanto si apprende il procuratore Carmelo Zuccaro ha presentato richiesta di archiviazione al tribunale dei ministri di Catania che dovrà decidere sulla loro posizione entro i prossimi 90 giorni al via la dichiarazione dei redditi online da ieri pomeriggio disponibile sul sito dell’agenzia delle entrate modello 730 precompilato dal 2 maggio e fino al 23 luglio sarà poi possibile accettare la dichiarazione così come messa a punto dall’amministrazione fiscale integrarla inviando la direttamente via web dell’agenzia. a ricevere dei cittadini il 14% dei 730 senza l’intervento di CAF commercialisti quest’anno vengono introdotte alcune novità da queste si aggiungono le spese su parti comuni condominiali che danno diritto al bonus verde le somme versate dal primo gennaio 2018 per l’assicurazione contro le stimolante per immobile uso abitativo complessivamente quest’anno il paniere dei dati precompilati sarà più ampio arrivando fino a quota 960 milioni lo sport finisce 0-0 il posticipo di serie Aquanto tempo di un gatto per il padrone di casa che ci hanno provato in tutti i modi ma sono stati fermati da uno straordinario dragowski portiere polacco di toscani nerazzurri restano Dunque Meno 2 dalla zona Champions mentre gli uomini di Andrea sono ancora in zona retrocessione abbiamo Città del Messico le autorità hanno confermato il rinvenimento negli Stati di sonore jalisco di fosse comuni contenenti nel complesso i resti di 45 persone da tempo considerato desaparecidos Il primo ritrovamento di 30 cadaveri è stato realizzato durante lo scorso fine settimana nel municipio di ieri Nello stato di sonora di un team formato dalla locale associazione delle donne guerriere cercatrici con il sostegno di uomini dell’agenzia ministeriale di indagini criminali Intanto in una conferenza stampa ieri il titolare della Procura Generale dello Stato digerisco Gerardo Octavio Solid gomme auto che sulla base di una denuncia anonima sono stati rinvenuti 15 corpi in una fattoria della colonia e il Collie del Municipio di zapopan Solid Gomez ha precisato che l’espressione di tutto il terreno della fattoriarichiedere ancora una settimana che non è escluso che si possano realizzare i nuovi ritrovamenti era l’ultima notizie buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa