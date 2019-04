Ultime Notizie Roma del 16-04-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta Notre Dame cattedrale di Parigi capolavoro gotico il patrimonio dell’umanità è stata divorata da un maxi incendio Ma la sua struttura la facciata i tesori che custodisce sono stati Salvati la sua Guglia è una simboli della capitale francese è crollata dopo essere stata preda per più di un’ora delle fiamme incendio è spento ma la stabilità della cattedrale della profondità strutturale del danno sono ancora Incerti ha detto il segreto di stato francese all’interno arrivato sul posto all’alba citato da Le Figaro la famiglia Pino tra le più ricche di Francia la guida del Colosso del lusso The Ring la donazione di 100 milioni di euro per il restauro di Notre Dame de Paris dopo il devastante incendio di ieri sera l’ho annusato Francois Henri pinault citato dalla stampa francesetre ventenni sono stati arrestati dalla squadra mobile di Reggio Calabria per violenza sessuale di gruppo ai danni di una ragazza poco più che diciottenne la violenza secondo quanto emerso Dalle indagini è venuta la notte di San Lorenzo quando i tre approfittando dello stato di ebbrezza della ragazza l’hanno condotta fuori dalla discoteca in cui si trovavano e hanno abusato turno di lei sulla spiaggia Teatro della vicenda è stata una località del basso Ionio non gli arrestati di cui sono state cambiate solo le generalità sono cdfs entrambi ventenni ECG 21 anni le autorità americane hanno confermato il rinvenimento negli Stati di sono presa disco di fosse comuni contenenti nel complesso i resti di 45 persone da sempre considerate desaparecidos Il primo ritrovamento di 30 cadaveri è stato realizzato durante lo scorso fine settimana le borse di cinesi aprono la seduta in territorio negativo l’indice composito di Shanghai segna nelle prime battute un calo dello 0,42% mentre quello di scienze cioè67% la borsa di Tokyo Avvia gli scambi li averi basso mentre proseguono i negoziati tra Stati Uniti d’America E Giappone sul deficit del commercio e dopo i timori espressi dal governatore della Boy kuroda circa i rischi derivanti da un eccessivo protezionismo cioè dello 0,20% con una perdita di 43 punti sul mercato dei cambi Lo stabile sul dollaro aspettandoti poco sotto livello 212 al 100 27,50 sull’euro ci fermiamo qui Grazie per l’attenzione appuntamento alle prossime ore

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa