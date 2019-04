Ultime Notizie Roma del 16-04-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale dalla redazione in studio Roberta la volta della navata centrale di Notre Dame a Parigi è crollata in alcune sezioni sul transetto dove poggiava l’aguglia è quanto si vede nelle prime immagini riprese dall’interno della cattedra nella notte dei vigili del fuoco di cui alcuni frame sono apparsi su Media fra cui CNN dalle voragini sulla volta si vedono i bagliori della struttura del tetto che ancora Brucia il marmo appaiono bruniti dal fumo e in fondo alla fine si vede la croce dell’altare Maggiore a terra pezzi di legno fumante Il papà è vicino alla Francia Prega per i cattolici e per la popolazione parigina così non so Il segreto re della sala stampa Vaticana Alessandro Gesù una donna di circa 40 anni Romina gli anni Celli è stata uccisa coltellataCassano allo Ionio nel Cosentino a trovare il cadavere sono stati alcuni familiari che avevano un appuntamento con lei per delle commissioni l’omicidio è avvenuto nell’appartamento dove la donna viveva con il marito al momento l’uomo risulterebbe reperibile sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale tenenza che hanno avviato le indagini e quindi sono alcune immagini della videosorveglianza della zona i carabinieri forestali hanno presentato un conto di 13 milioni di euro a due studenti 20 anni comaschi E cosa ti di aver provocato lo scorso 30 dicembre Mentre cucinavano una grigliata un incendio che aveva interessato un’area boschiva in alto lago di 1000 ha di cui 110 distrutti due erano nella casa del nonno di uno di loro con amici per festeggiare la fine dell’anno il rogo era partito da un focolaio per ridurre la brace per il barbecue e complice il clima secchissimo il fuoco si era esteso a mezza montagna aveva raggiunto alcune case compreso un agriturismo dove erano morti quasi tutti gli animaliComo Simona De Salvo ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini per incendio colposo in concorso mentre i Carabinieri della Forestale hanno notificato ai due indagati al proprietario di casa che risponde in solido una sanzione da 13 milioni €542000 È iniziato il primo dei tre tagli della porzione di impalcato sulla pila 5 sul lato ovest della ex viadotto Morandi complessivamente le operazioni di taglio dureranno circa 6 ore poi inizierà il calo del pezzo che toccherà terra in pochi minuti una volta liberata completamente la pila e tecnici della TD demolitori cominceranno ad affittare la pila 5 grazie alla maxigross che è già posizionata smantellata la pila potranno cominciare le operazioni di fondazione da parte della p del costruttore lo scenario macroeconomico presentato Nel derby tiene conto in modo realistico della congiuntura che complessivamente condivisibile socialisti rilevanti che possano provenire da un peggioramento del contesto globaleil deterioramento della fiducia delle imprese lo dice il capo del dipartimento di Economia e statistica della banca d’Italia Eugenio gaiotti nel audizione sul Def davanti alle commissioni di camera e Senato e del tutto per ora Grazie dell’attenzione appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa