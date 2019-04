Ultime Notizie Roma del 16-04-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Roberta incendio è spento Parigi Ma la stabilità della cattedrale la profondità strutturale del danno sono ancora Incerti sul posto Ha detto il segretario di stato francese all’interno Sono ancora al lavoro un paio di vigili del fuoco per automezzi antincendio la volta della navata centrale di Notre Dame a Parigi è crollata in alcune sezioni e sul sito dove poggiava alla Giulia e quanto si vede nelle prime immagini riprese dell’interno della cattedrale nella notte dai Vigili del Fuoco piangono i Parigini si ferma la politica come ha voluto il presidente Emmanuel Macron che avrebbe dovuto annunciare in diretta TV importanti riforme che in preda alla commozione ha dato il primo segnale di risposta ricostruiremo tutti insieme 30 anni di violenze alla moglie nel frattempo divenutaun uomo è stato arrestato a Parma con le accuse di maltrattamenti e stalking la donna una quarantenne della città si è presentata all’inizio di febbraio nei locali della squadra mobile di Parma impaurita per te per le condotte sempre più violente della ex compagna di quarantenne erano diventate insostenibili e così ha raccontato tutto ovvero l’ennesima vicenda di violenza in famiglia una storia che ha convinto la procura di Parma a chiedere ottenere per uomo esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere da parte del GIP del tribunale Emiliano Chillemi bacchetta è pronto a mettere a disposizione i suoi tecnici per collaborare con le autorità Francesi alla messa in sicurezza e poi alla ricostruzione della Cattedrale di Notre Dame sulla base delle esperienze maturate incazzato Fabio carapezza Guttuso direttore generale dell’Unità per la sicurezza del patrimonio culturale del Ministero dei Beni Culturali testimoni alla massima solidarietà agli amici francesi siamooccupati per la crisi Libica abbiamo sempre lavorato E continueremo a lavorare per scongiurare una crisi Umanitaria che può esporre al rischio dell’arrivo di spider-man nostro territorio bisogna assolutamente evitare l’escalation lo ha detto il premier Giuseppe Conte a margine di un’iniziativa del viso è iniziato il primo dei tre tagli della porzione di impalcato sulla pila 5 sulla dove sta dal viadotto Morandi complessivamente le operazioni di taglio dureranno circa 6 ore poi inizierà il calo del pezzo che toccherà terra in pochi minuti una volta liberata completamente la pila i tecnici del demolitore cominceranno ad aspettare la pizza 5 grazie alle Maxi gru che sono già state posizionate non te l’ha data la pila potranno cominciare le operazioni di fondazione da parte del costruttore di Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale hanno recuperato una scultura romana del secondo secolo che era stata rubata nel 2010 a Roma nella villa di Roberto Benigni individuatainvestigatori in Spagna l’opera della restituita l’attore e regista nell’ambito della stessa indagine carabinieri hanno ritrovato riportato in Italia anche una scultura che era stata trafugata sempre nella capitale Villa Borghese ci fermiamo qui grazie per averci seguito Buon pomeriggio

