Ultime Notizie Roma del 16-04-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta incendio spento a Parigi ma la stabilità della cattedrale la profondità strutturale del danno sono ancora Incerti sul posto Ha detto il segretario di stato francese all’interno Sono ancora al lavoro Un centinaio di del cuoco con Antonella antincendio il papà È vicino alla Francia Prega per i cattolici francesi per la popolazione parigina così non quiz il direttore della sala stampa Vaticana Alessandro Gisotti il restauro della Cattedrale di Notre Dame de Paris due mesi e anni lo ha detto il ministro francese alla cultura spiegando che è ancora troppo presto per valutare la data precisa della ristrutturazione il momento di dolore sono i sentimenti dei frati di Assisi nel vedere la pausa di Notre Dame a Parigi squarciata dal fuoco un’immagine che ricorda tantissimo quelcrollo delle vele della basilica superiore di San Francesco per il terremoto del settembre 1997 a parlarne e padre Enzo Fortunato direttore della sala stampa del Sacro convento notre-dame risorgerà come la nostra Basilica il sottolineato il Francescano violenti combattimenti sono scoppiati a danza raso Bordeaux a 15 Km a sud-est di Tripoli lo riferiscono fonti militari sul posto L’aria è quella dove si è registrata nei giorni scorsi l’avanzata più Poderosa delle forze di Khalifa haftar le truppe del Maresciallo sono invece in rotta lungo l’asse su cui al governo di fare la salsa Light sono avanzati gli altri 5 km verso sud e si avvicina No da zia d’azione di ashtar apprezzato Da ovest a est dell’avana dei soldati di zintan ufficio parlamentare di bilancio ha validato anche il quadro macroeconomico programmatico contenuto nel Def perché previsioni del Maps sono nel complessoConnect quelle del Panel lo ha detto il presidente Giuseppe pisauro in audizione sudata ripetendo però che lo scenario macroeconomico A medio termine dell’economia italiana resta condizionato da posti rischi prevalentemente orientati al ribasso una donna di circa 40 anni e Romina Iannicelli è stata uccisa a coltellate a Cassano allo Ionio nel coso a trovare il cadavere sono stati alcuni familiari che avevamo un appuntamento con lei per delle commissioni e omicidio avvenuto nell’appartamento dove la donna viveva con il marito al momento l’uomo risulterebbe il reperibile sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale tenenza che hanno avviato le indagini acquisite alcune immagini della videosorveglianza della zona mi preme chiarire che le accuse rivolte recentemente alla persona che eventuali tafi nel post partita di Milano sono totalmente false e infondate così non fosse il brasiliano della Lazio Luca Leiva sconvolto nel parapiglia dipartita San Siro contro il Milan secondo la Gazzetta il brasiliano avrebbe rivolto una frase ingiuriosa un dirigente Rossonero in carrozzina ma il diretto interessato interviene chiede tutto Grazie dell’attenzione dalla redazione Buon pomeriggio e appuntamento alle prossime ore

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa