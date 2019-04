Ultime Notizie Roma del 16-04-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Di nuovo buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli stiamo lavorando perché non ci sia guerra Speriamo che il peggio sia passato il blitz piazzare fallito E noi siamo al lavoro perché si perdono i miei figli così il vicepremier Noi siamo al lavoro Salvini a margine di un’iniziativa alla camera alla domanda sul rischio di arrivo di profughi dalla Libia e ribadendo che la linea sulla chiusura dei porti non cambia non considero proprio tutti quelli che arrivano dalla Libia ha chiarito il Ministro delle Entrate era poi proseguito letto che con te parla di un rischio a fare un Fighter anche making mi ha confermato che almeno 500 terroristi sono nelle carceri libiche è mai vorremmo vederli arrivare via mare che gli porti restano chiusi non si cambia spento l’incendio Ma la stabilità dellala profondità strutturale del danno sono ancora infetti la volta della navata centrale di Notre Dame a Parigi è crollata in alcune sezioni è sul transito dove poggiava è quanto si vede nelle prime immagini riprese all’interno della cattedrale nella notte dai Vigili del Fuoco in cui alcuni frame sono apparsi sui media piangono i Parigini si ferma la politica come ha voluto il presidente Emmanuel Macron che avrebbe dovuto annunciare in diretta TV importanti riforme e che in preda alla commozione ha dato il primo segnale di riscossa la ricostruiremo il fatto non sussiste assoluzione con formula piena per Renato soru e gli altri vertici di Tiscali dalla cosa di false comunicazioni sociali la sentenza è stata emessa in tarda mattinata dai giudici del tribunale di Cagliari fatti si riferiscono ai bilanci 2005 e sono legati alla cessione di un ramo di azienda esordio da record per la stagione finale del trono disu Sky Atlantic + 1 anche on demand il primo episodio della serie trasmesso in contemporanea con gli Stati Uniti nella notte tra domenica 14 e lunedì 15 aprile alle 3:00 di Sky Atlantic è riproposto in serata sullo stesso canale è stato visto nel complesso da oltre 925000 spettatori crescita del + 62% rispetto al posto della settima stagione questo dato porta il Trono di Spade ad essere la serie di acquisizione più vista di sempre su Skype sono 12 calciatori squalificati dal giudice sportivo dopo la giornata di ritorno di serie A tutti i fermati per un turno a parte Zaza Torino che salterà invece due partite e tutto Grazie dell’attenzione e vediamo i prossimi aggiornamenti

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa