Ultime Notizie Roma del 16-04-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno rogo che ha devastato Notre Dame a Parigi e si fa la conta dei danni la volta della navata centrale è crollata Salve invece le torri le opere d’arte sono state recuperate dall’incendio stanno trasferita al Louvre mentre parte la gara di solidarietà per la ricostruzione 300 milioni arriveranno e non si placano le polemiche su ritardo nei soccorsi procuratore di Parigi ha spiegato che c’è stata una prima allerta alle 18:20 ma non è stato riscontrato nulla di anomalo una seconda allerta è scattato alle 18:43 quando il fuoco è stato riscontrato a livello della struttura matrona Annulla la conferenza stampa di domani sulle misure risposta il gilet gialli in Italia il Def arriverà in aula del giovedì 18 aprile nel pomeriggio La deciso la conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama il voto sulla distruzione dovrebbe svolgersi non prima delle ore 20:00 listati intanto Calcola che la revisione della mini Iresripristino del superammortamento e l’aumento della deducibilità IMU contenuti nel decreto crescita delle tasse per le imprese si attestano sui due due punti percentuali l’aumento dello 0,2 del PIL è verosimile ma pesa l’aumento dell’Iva per bankitalia l’elevato livello dello Spread incide negativamente sulla crescita nei prossimi anni l’ultima notizia in chiusura confido nel senso di responsabilità in valutazioni della presidente Marini perché faccio ciò che è meglio per lui e la sua comunità lo dice il segretario del PD Nicola Zingaretti dopo l’inchiesta sulla sanità in Umbria non sono però all’ordine del giorno provvedimenti da parte del sito nei confronti della governatrice il caso di mancate dimissioni il 23 aprile l’assemblea legislativa Umbria acque minerali mozioni di sfiducia nei confronti di Marini presentati dalle opposizioni è tutto grazie per averci seguito le muse tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa