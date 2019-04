Ultime Notizie Roma del 16-04-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazioni Buonasera dalla redazione studio Giuliano incendio di notre-dame è stato spento il rogo che ha devastato la cattedrale a Parigi e ti fa la conta dei danni la volta della navata centrale è crollata Salve invece le due torri le opere d’arte recuperate l’incendio saranno trasferite a Londra Mentre parte la gara di solidarietà per la ricostruzione circa 300 milioni non si placano le polemiche su ritardo nei soccorsi del procuratore di Parigi ha spiegato che c’è stata una prima allerta alle 10:20 ma non è stato riscontrato nulla di anomalo fine seconda è scattata alle 18:43 quando il volo è stato riscontrata livello della struttura Macron Annulla la conferenza stampa di domani sulle misure risposte ai gilet gialli ancora essere terroristi islamici potrebbe arrivare in Italia Approfittando del caos libri qualcuno a casa la Francia ha chiesto di prorogare la chiusura delle frontiere con l’Italia per altri sei mesi lo fa sapere il Viminale che annuncia una direttiva al fruttetoil conto e precisa che la crisi Umanitaria puoi rispondere al rischio dell’arrivo di fare mi fai tanto il Ministro dell’Interno Matteo Salvini aggiungere almeno 500 terroristi sono nelle carceri libiche mai vorremmo vedere arrivare in via di risoluzione del consiglio di sicurezza ONU chiedere l’immediata di escalation il cessate-il-fuoco L’impegno per la fine delle ostilità msa ferma fino a 174 morti 756 feriti sfollati 2300 bambini al momento Francesco Tedesco il carabiniere imputato di omicidio preterintenzionale per la morte di Stefano Cucchi ha stretto la mano alla sorella del giovane ucciso Ilaria e le ha chiesto se è caduta termine della testimonianza davanti alla Corte d’Assise dalla militare che accusa gli altri due colleghi con imputati nel processo dopo il primo schiaffo Stefano non ho avuto il tempo di lamentarsi non ha gridato è caduto in terra di Platone pure dopo il calcio che gli è stato operato a terra da contatto tedesco poi quando l’ho aiutata a rialzarsi gli ho chiesto come stava e lui mi ha detto di stare tranquillo perché era un pugile Ma si vedeva che non stava bene sto giovani GretaParlamento Europeo il mondo assistito con orecchie enormi dolore l’incendio di notre-dame Ma questa sarà ricostruita Spero che le nostre fondamenta siano ancora più solide Matteo non lo siano le parole della giovane attivista il clima Greta thunberg Rivolgendosi agli eurodeputati la nostra casa sta crollando il tempo stringe aggiunte niente sta succedendo bisogna pensare come se dovessimo costruire una cattedrale Vi prego di non fallire cronaca anche incinta Romina Iannicelli la donna di circa 40 anni uccisa nella notte nella sua abitazione di Cassano allo Ionio nel Cosentino la vittima era la sorella di Giuseppe Iannicelli ucciso a colpi di arma da fuoco il 16 gennaio 2014 Cassano allo Ionio assieme al nipotino di tre anni che la compagna marocchina di 27 corpi vennero poi dati alle fiamme e tutto grazie per averci seguito le mie cose tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa