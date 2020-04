Ultime Notizie Roma del 16-04-2020 ore 07:10

romadailynews radiogiornale è ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio non ha senso ora discutere sul mess Conte lancia la tregua tra PD e Movimento 5 Stelle alla fine di una giornata logorante sui mercati e con lo spread a 245 il capo del governo punta a girare l’Europa una maggioranza sfilacciata già prima di sedersi al tavolo del Consiglio Europeo martedì alla camera è previsto un informativa e non le comunicazioni di Conte quindi senza voto due giorni dopo ci sarà la riunione leader europei professano lega e Fratelli d’Italia vogliamo un voto in aula subito dalla battaglia intime sfila Silvio Berlusconi la Lombardia chiede al governo di dare via libera alle attività produttive dal 4 maggio nel rispetto di quattro condizioni distanza di un metro tra le persone obbligato mascherine per tutti obbligo di Smart Working per l’attività che lo possono prevedere e testinizieranno dal 21 aprile un errore per il viceministro al mese Stefano buffagni andare in ordine sparso sostiene il rischio di alimentare confusione mi cittadini nelle imprese ma Fontana chiarisce Non parliamo di attività produttive di competenza del governo centrale Ma delle attività ordinarie Donald Trump ha annunciato che secondo i dati gli Stati Uniti hanno superato il picco dei casi di coronavirus e che oggi sveglierai dire per riaprire l’economia americana prima del primo maggio poi nuova Attaccalo MS colpevole secondo il presidente di aver fatto un orribile tragico errore nella gestione della pandemia e di aver trattato gli Stati Uniti in mare a favore della Cina ieri la sospensione dei finanziamenti Secondo l’ultimo rilevamento negli Stati Uniti morti di coronavirus hanno superati 28mila i casi di contagio sono 636 mila piedi Finanza fatto sequestri di atti nella sede della regione a Milano nell’ambito dell’inchiesta che vede al centro il Pio Albergo Trivulzio e altre RSA milanesi per la gestioneospiti anziani e pazienti nell’emergenzaQuanti livelli di protezione dei Lavoratori lo indica una circolare del Viminale che ricorda anche l’obbligo di rispettare precauzioni negozi con ingressi dilazionati parte la procedura per i test sierologici che dovrebbero consentire di individuare i potenziali immunizzati dal coronavirus Il commissario Domenico Arcuri ha avuto dal governo l’incarico di avviare la procedura pubblica per la ricerca e l’acquisto dei teschi saranno somministrati a un campione di 150000 persone sembra ormai scontato che anche l’Italia si doterà di un app per il tracciamento in funzione anti contagio l’Unione Europea raccomanda che c’è solo su base volontaria allarme sul fabbisogno di liquidità delle imprese che secondo bankitalia è stimato tra marzo e luglio in 50 miliardi di euro per le banche più fragili Si ipotizza anche il sostegno pubblico per favorire i processi aggregativi intanto l’abito la lentezza delle misure di liquidità non dipende dalle banche Attendiamo dettagli da Sacile Confindustria sceglie sono leader che gestirà l’emergenza scade il mandato di Vincenzo boccia è oggi il consigliovideoconferenza voto online per designare il successore da portare poi per le lezioni finale al voto dell’assemblea degli industriali il 20 maggio favorito Carlo Bonomi su Licia Mattioli E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

