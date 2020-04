Ultime Notizie Roma del 16-04-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale studio sono 21645 le vittime in Italia da covid-19 nella conferenza stampa dal capo della protezione civile Angelo Borrelli questi numeri da inizio emergenza 578 nelle ultime 24 ore in totale 21645 ci sono 962 persone in più da inizio crisi guariti sono 38092 i positivi al coronavirus in Italia sono 100418 1127 in più rispetto alle precedenti 24 ore nelle terapie Intensive sono attualmente ricoverati 3079 pazienti 107 meno rispetto alle precedenti 24 ore 200 5418 talmente positivi Borrelli è specificato 27743 sono ricoverati con sintomi 3070terapia intensiva e 64696 si trovano in isolamento domiciliare i tamponi eseguiti nel paese sono stati finora 1000100 17404 Guardia di Finanza ha sequestrato una casa di riposo lager a Palermo arrestandosi donne accusate a vario titolo di maltrattamenti ai danni di anziani bancarotta e riciclaggio e autoriciclaggio lo riporta l’ANSA investigatori hanno documentato attraverso telecamere nascoste decine di episodi con violenze fisiche e psicologiche nei confronti degli ospiti della casa di riposo spintoni calci e schiaffi accompagnati da insulti ingiurie maltrattamenti che avrebbero indotto alcuni anziani persino ad atti di autolesionismo scontro nella maggioranza tra Movimento 5 Stelle PD conta aspettiamo a valutarlo polemiche sul meccanismo europeo nella maggioranza di governo Movimento 5 Stelle insiste sul no mentre vivi rassicura il governo non rischiamo e cassa disponibile a bisogna accedere lì con te dopo la trattativa con l’Unione Europea se ne discute in Parlamentovini non permetteremo che Conte svende l’Italia Colle che dice Berlusconi Il Mac non va demonizzato meloni il mess non è vantaggioso Come viene raccontato Lombardia chiede la spesa delle attività produttive dal 4 maggio la regione pensa un piano per una nuova normalità con obbligo di mascherine e test sierologici e nel rispetto delle 4 di buffagni riceve una richiesta per la Lombardia è un errore dobbiamo dare uno sguardo alla borsa quelle cinesi aprono la seduta in territorio negativo l’indice composit di Shanghai perde nelle prime battute lo 045 % a 1798,43 punti mentre quello di scienze non c’è dello 0 57% a quota 1726,17 m ed è tutto buon proseguimento di Ascolta

