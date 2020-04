Ultime Notizie Roma del 16-04-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale pensione tra il Governo la regione Lombardia sulla ripartenza partire da maggio la Lombardia chiede al governo di dare il via libera alle attività produttive nel rispetto di quattro condizioni di sicurezza errore per il viceministro al mese Stefano buffagni andare in ordine sparso sostiene il rischio di elementare confusione nei cittadini nelle imprese ma Fontana chiarisce Non parliamo di attività produttive di competenza del governo centrale Ma delle attività ordinarie una graduale ripresa che dovrà essere concordata con il governo Intanto il mess dividere esecutivo Conte media valutiamo alla fine intanto negli Stati Uniti oltre 28 mila i morti Trump il contagio treno in arrivo linee guida sulla ripartenza l’intelligence americana Indaga sull’ipotesi del virus nato in laboratorio apuano Papa Francesco preghiamo per iandiamo a Palermo Dov’è la Guardia di Finanza ha sequestrato una casa di riposo lager nella centralissima via Emerico Amari arrestando 6 donne accusate a vario titolo di maltrattamenti ai danni di anziani carota riciclaggio e autoriciclaggio emerso non staccato deprimente da un punto di vista umano prima ancora che giudiziario commentato il comandante del nucleo di polizia economico giudiziaria di Palermo Gianluca Angelini non è stato facile nemmeno per noi in queste settimane di indagine visionare documentare il campionario ignobile di nefandezze crudeltà gratuita e computer a danno degli anziani soprattutto in questa fase emergenziale che richiederebbe una tutela più elevata nei confronti delle fasce di popolazione più deboli e maggiormente esposte al rischio l’ospedale di Circolo di Varese scende in campo nell’ambito della lotta coronavirus per mettere alla prova un particolare strumento diagnostico si tratta nello specifico di un test rapido della saliva che potrebbe consentire sanitari di diagnosticare in 10 minuti e con facilitàdata skov due ancora cronaca in primo piano dall’inizio dell’emergenza coronavirus su oltre 600 RSA Centri di riabilitazione lungodegenza e case di riposo controllato dai carabinieri del NAS il 17% presentava irregolarità questa inadempienze sono relative alla gestione delle procedure degli spazi riservati a possibili casi di positività per il covid-19 o la formazione di operatori E la dotazione di dispositivi protettivi nelle 104 strutture non in regola 61 persone sono state denunciate 157 sanzionate a causa delle gravi carenze sono state sospese chiuse 15 attività ricettive mentre i pazienti sono stati trasferiti in altri centri altri due medici sono morti oggi ne Colombia parlando e portando a 4 il numero dei decessi di questa categoria impegnata contro il coronavirus l’ho reso noto il Ministero della Sanità a Bogotà via Twitter iniziare indicato che ci rammarichiamo di dover informare della morte a cali di due mesiimpegnati nel contrasto del covid-19 chi muore per salvare la vita degli altri Merita il massimo riconoscimento da parte sua il sindaco della città George Ivan ospina che medico di professione ha confermato che i suoi due colleghi deceduti avevano 57 66 anni secondo gli ultimi dati Resi noti dalle autorità sono 2979 le persone contagiate in Colombia di cui 127 sono morte E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

