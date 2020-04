Ultime Notizie Roma del 16-04-2020 ore 12:10

romadailynews radiogiornale saluto dalla redazione e da Roberta Frascarelli affari allunga ancora il pasto dopo Un avvio già promettente ditino sale del 2,23% a 17104 punti di slancio Banca Generali Azimut di zona STM in forte rialzo incarico nubi che guadagna il quarto 34% Mediobanca il 468 % Intesa Sanpaolo il 411 Fred in regalo Questa mattina all’avvio dei mercati differenziale tra Btp e Bund che aveva già iniziato una progressiva discesa Ieri sera rispetto al Picco di giornata di 245 punti scende ora sotto i 230 punti a 225 400.000 mascherine importate illecitamente per essere vendutetutta Italia sono state sequestrate dalla guardia di finanza di Torino nei guai 4 imprenditori cinesi alla frontiera hanno dichiarato che il materiale era destinato a servizi essenziali per usufruire dello svincolo diretto ma era salto progettavano di importare nello stesso modo 5 milioni di mascherine in una settimana è vero che molti erano assenti quando l’Italia ha avuto bisogno di aiuto all’inizio di questa pandemia è davvero l’Unione Europea ora deve presentare una scusa sentita l’Italia e lo fa ma le scuse valgono solo se si cambia comportamento c’è voluto molto tempo perché tutti capisse che dobbiamo proteggerci a vicenda ma ora l’Unione Europea il cuore pulsante dell’unione europea Così la presidente della commissione europea Ursula von der leyen nel suo intervento al Parlamento Europeo Conte in diretta TV ha detto non useremo mai il mess inadeguato io non ho cambiato idea Spero nemmeno lui lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini a RTL c’è25 l’uscita dallo clown deve avvenire ma venga dentro tempi e regole nazionali da individuare in fretta senza furbizie cos’altro deve accadere per capire che i nostri italiani di europei sono le chiavi e che ciò che accade una regione condiziona pesantemente ciò che accade tutto il resto del paese Errare è umano perseverare è diabolico così se Dario del PD Nicola Zingaretti su Facebook il numero dei contagiati da coronavirus in Pakistan è salito sale a 6505 quello delle vittime 124 con incremento rispettivamente di 524 e di 17 nelle ultime 24 ore né da notizia il Ministero della Salute ed è tutto Per ora grazie dell’ascolto appuntamento alle

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa