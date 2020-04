Ultime Notizie Roma del 16-04-2020 ore 13:10

romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Frascarelli coronavirus Assisto disgustato moltiplicazione di gigantesca deformazione della realtà e di sciacallaggio politico e mediatico così l’assessore Lombardo Giulio gallera Facebook dopo gli attacchi dell’opposizione la lettura dei giornali che lo hanno amareggiato abbiamo vissuto qualcosa di Pazzesco Ci siamo trovati a dover prendere decisioni immediate per problemi giganteschi consultare un avvocato scegliendo sempre per salvare la vita alle persone il senno di poi è un gioco facile per chi è rimasto a guardare noi eravamo in trincea e lo siamo ancora vero che molti erano senti quando l’Italia ha avuto bisogno di aiuto all’inizio di questa pandemia ed è vero l’Unione Europea ora deve presentare una scusa sentita l’Italia e lo sa ma le scuse valgonoforse ti cambia comportamento c’è voluto molto tempo perché tu ti capissero che dobbiamo proteggerci a vicenda ma ora l’Unione Europea il cuore pulsante dell’unione europea Così la presidente della commissione europea Ursula von der leyen nel suo intervento al Parlamento Europeo mese con volontari che garantiscano le distanze funerali battesimi e matrimoni con la presenza di familiari preti qualche incontro di comunità facendo uso dei dispositivi di protezione lasciai affronto un pacchetto di proposte che verrà illustrato questa settimana al governo con tutta l’attenzione dall’emergenza dobbiamo tornare ad abitare la chiesa il paese Ne ha un profondo bisogno c’è una domanda enorme e rispondere significa dare un contributo alla coesione sociale dice Sottosegretario credo in Val mappe Confindustria sceglie il suo prossimo leader nei giorni più difficili per il paese per gli imprenditori sceglie il presidente che gestirà l’emergenza Vincenzo boccia ti aprevia dell’astronomia al termine dei quattro anni di un mandato che per statuto non è rinnovabile e la scadenza non poteva accadere in un momento più delicato anche per le impronta da dare alle dei prossimi mesi omicidio nel palermitano il corpo di Maria Angela Corona 47 anni è stato ritrovato nelle campagne tra Bagheria e Ciminna la donna era scomparsa due giorni fa da casa Bagheria erano in corso le ricerche Questa mattina è stato scoperto il cadavere sul luogo sono intervenuti i carabinieri il medico legale ai PM di turno della procura di Termini Imerese lutto nel mondo della cultura di Luis sepulveda la morte per coronavirus tutore di Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare è morto a 70 anni a Oviedo l’ho scritto scienze la letteratura per dar voce non la voce ed è tutto grazie per averci seguito appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa